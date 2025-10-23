Από τανκς, οχήματα υποστήριξης και στρατιωτικό εξοπλισμό γέμισε την Πέμπτη η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική, στα πλαίσια της πρόβας της στρατιωτικής παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Τανκς και οχήματα του Ελληνικού Στρατού, περιπολικά και μοτοσυκλέτες της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής, πήραν από νωρίς θέση και πραγματοποίησαν διελεύσεις σε άψογο σχηματισμό.

Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση, που έκαναν τα μηχανοκίνητα οχήματα των Ενόπλων Δυνάμεων – άρματα, τεθωρακισμένα, οχήματα υποστήριξης.

Ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός ως τις 16:00 μ.μ. και δεν θα επιτραπεί καμία διέλευση οχημάτων στο τμήμα, που εκτείνεται από τη Νέα Αερογέφυρα Θέρμης στο ύψος του Προφήτη Ηλία, έως και την Αερογέφυρα Ρυσίου, και στα δύο ρεύματα.

Εναέριο θέαμα

Παράλληλα, μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας «έσκισαν» το μεσημέρι τον ουρανό της συμπρωτεύουσας, πραγματοποιώντας διελεύσεις, στο πλαίσιο της πρόβας.

Οι πτήσεις αυτές, αλλά και η δοκιμαστική επίδειξη του μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «Ζευς», μαγνήτισαν τα βλέμματα των πολιτών και των επισκεπτών της Θεσσαλονίκης, πολλοί εκ των οποίων σήκωσαν τα κινητά τους τηλέφωνα και τις φωτογραφικές τους μηχανές για να απαθανατίσουν τους εντυπωσιακούς ελιγμούς.