Το νέο μονοθέσιο Citroën GEN3 Evo αποτελεί κορυφαίο δείγμα ηλεκτρικής τεχνολογίας και αποδοτικότητας. Είναι ταχύτερο, ελαφρύτερο και πιο αποδοτικό από ποτέ, ενσαρκώνοντας το όραμα των βιώσιμων αγώνων αυτοκινήτου. Η επιτάχυνσή του από 0 έως 100 km/h επιτυγχάνεται σε μόλις 1,86 δευτερόλεπτα, ενώ η ισχύς του φτάνει τα 350 kW (470 hp) και η μέγιστη ταχύτητα αγγίζει τα 320 km/h.

Το μονοθέσιο διαθέτει διπλό ηλεκτροκινητήρα – εμπρός και πίσω – που προσφέρουν ανάκτηση έως 600 kW ενέργειας κατά το φρενάρισμα, επαναχρησιμοποιώντας σχεδόν το 50% της ενέργειας που καταναλώνεται σε κάθε e-Prix. Η μπαταρία των 47 kWh εξασφαλίζει θερμική σταθερότητα και ανθεκτικότητα, ενώ το πλαίσιο από ανθρακονήματα προσφέρει ασφάλεια και ακαμψία.

Αναπτύχθηκε στην καρδιά της Stellantis Motorsport, υπό τη διεύθυνση του Jean-Marc Finot, και ενσωματώνει 11 χρόνια εμπειρίας στη Formula E. Οι τεχνολογίες που προκύπτουν από την αγωνιστική εμπειρία μεταφέρονται απευθείας στα ηλεκτρικά μοντέλα παραγωγής της Citroën, βελτιώνοντας τη διαχείριση ενέργειας, τις επιδόσεις και την αποδοτικότητα.

«Είμαστε πολύ περήφανοι που συμμετέχουμε επίσημα στο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E. Φέρνουμε μαζί μας την ίδια κουλτούρα νίκης που επέτρεψε στην Citroën να πετυχαίνει κάθε φορά που συμμετέχει σε ένα νέο πρωτάθλημα, όπως το Rally Raid, το WRC και το WTCC. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι ένας τομέας που έχει διαμορφώσει την ιστορία και τον θρύλο της Citroën για περισσότερα από 60 χρόνια. Είναι η καρδιά του πάθους για την αυτοκινητοβιομηχανία. Συμμετέχοντας σε έναν 100% ηλεκτρικό, υπεύθυνο και αφοσιωμένο στην τεχνολογία θεσμό, μοιραζόμαστε ισχυρές, προοδευτικές αξίες. Μια ηλεκτρική, καινοτόμο και παθιασμένη περιπέτεια που ενσαρκώνει το όραμά μας για την κινητικότητα του αύριο. Είναι μια μορφή αγώνα στην καρδιά των πόλεων, η οποία μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε ένα νεανικό και συνδεδεμένο κοινό. Προσφέρει μια τεράστια πηγή τεχνολογικής έμπνευσης και μια διεθνή εκπροσώπηση για τη μάρκα. Τέλος, αυτό το μονοθέσιο φέρει τρίχρωμη εμφάνιση, αντανακλώντας την υπερηφάνεια μας που εκπροσωπούμε τη γαλλική τεχνογνωσία στις πίστες των αγώνων», δήλωσε ο Xavier Chardon, Διευθύνων Σύμβουλος της Citroën.