Η Volkswagen και τα Walt Disney Animation Studios ανακοίνωσαν μια ξεχωριστή συνεργασία με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας “Zootopia 2”, που θα προβληθεί στους κινηματογράφους στις 26 Νοεμβρίου.

Κεντρικό στοιχείο της συνεργασίας είναι η παρουσία τριών ειδικά σχεδιασμένων οχημάτων στο φιλμ, εμπνευσμένων από τα ηλεκτρικά μοντέλα Volkswagen ID.3, ID.4 και ID.7 Tourer. Το placement αυτό αποτελεί μέρος μιας νέας, παγκόσμιας 360° επικοινωνιακής καμπάνιας της μάρκας.

Πριν από την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας, η Volkswagen παρουσίασε ένα συν-υπογεγραμμένο διαφημιστικό spot διάρκειας 30 δευτερολέπτων. Το βίντεο προετοιμάζει το κοινό για τη νέα animated περιπέτεια, παρουσιάζοντας τα μοντέλα της Volkswagen σε μια «Zootopified» εκδοχή, συνοδευόμενα από το νέο τραγούδι της Gazelle, της pop star της Zootopia, που ερμηνεύει η Shakira. Το spot θα προβληθεί σε κινηματογράφους, τηλεόραση και social media παγκοσμίως.

Μία από τις γοητείες του κόσμου της “Zootopia” είναι η χιουμοριστική αντανάκλαση της πραγματικής ζωής – από τους ανθρωπόμορφους χαρακτήρες μέχρι τα λογοπαίγνια με γνωστά brands. Στο “Zootopia 2”, η Volkswagen εμφανίζεται ως “Wolfswagen”, ένας ευρηματικός φόρος τιμής στην έδρα της εταιρείας, το Wolfsburg.