Η Χαμάς απελευθέρωσε τις σορούς δύο ακόμη Ισραηλινών ομήρων την Τρίτη, εν μέσω αυξανόμενης πίεσης από τις ΗΠΑ για να αποφευχθεί η κλιμάκωση που θα μπορούσε να καταρρίψει την εκεχειρία στη Γάζα. Αμερικανοί αξιωματούχοι ζήτησαν από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να διασφαλίσει ότι οι αντιδράσεις σε τυχόν παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Χαμάς θα είναι αναλογικές.

Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ υπογράμμισαν την ανάγκη «να αποφευχθεί η κατάρρευση της συμφωνίας» καθώς οι τελευταίες ημέρες σημαδεύτηκαν από βίαιες συγκρούσεις. Το Ισραήλ έπληξε δεκάδες στόχους της Χαμάς την Κυριακή, σε απάντηση επίθεσης που κόστισε τη ζωή σε δύο Ισραηλινούς στρατιώτες. Η Χαμάς αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη, επιρρίπτοντας την ευθύνη σε αντάρτικη ομάδα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα:«Η Χαμάς παραβιάζει την εκεχειρία και θα φροντίσουμε γι’ αυτό πολύ γρήγορα αν δεν το διορθώσει η ίδια η οργάνωση».

Πρόσθεσε δε ότι «αρκετές χώρες είναι έτοιμες να βοηθήσουν στην καταστροφή της Χαμάς» σε περίπτωση που συνεχιστούν οι παραβιάσεις.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Χαμάς ενημέρωσε τους διαμεσολαβητές πως θα σταματήσει τις δημόσιες εκτελέσεις μελών αντίπαλων συμμοριών, μετά από σχετικές πιέσεις. Όπως τόνισε, αυτές οι ενέργειες «θα μπορούσαν να δώσουν στο Ισραήλ αφορμή να συνεχίσει τις μάχες».

Ο επικεφαλής της Χαμάς Χαλίλ αλ-Χάγια, υιοθέτησε διπλωματικό τόνο σε συνέντευξή του σε αιγυπτιακό κρατικό κανάλι, δηλώνοντας:«Ο πόλεμος έχει τελειώσει και η Χαμάς είναι δεσμευμένη να επιστρέψει όλες τις σορούς των νεκρών ομήρων» και πρόσθεσε: «Είμαστε αποφασισμένοι να διατηρήσουμε αυτή τη συμφωνία. Θα διαρκέσει, γιατί το θέλουμε να διαρκέσει».