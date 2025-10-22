Τουλάχιστον 63 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Ουγκάντα, όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον δρόμο που συνδέει την πρωτεύουσα Καμπάλα με την πόλη Γκούλου, στα βόρεια της χώρας. Η περιοχή θεωρείται ένας από τους βασικούς οδικούς άξονες της Ουγκάντας, με αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, η τραγωδία προκλήθηκε όταν δύο λεωφορεία, κινούμενα προς αντίθετες κατευθύνσεις, επιχείρησαν ταυτόχρονα να προσπεράσουν ένα φορτηγό και ένα όχημα τύπου SUV.

“Στην πορεία και τα δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν μετωπικά στη διάρκεια ελιγμών για να προσπεράσουν“, ανέφερε στην πλατφόρμα Χ η Αστυνομική Δύναμη της Ουγκάντας, προσθέτοντας ότι “63 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όλοι επιβάτες των οχημάτων που ενεπλάκησαν” στο δυστύχημα.