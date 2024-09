Η ολυμπιονίκης Rebecca Cheptegei από την Ουγκάντα υπέκυψε στα σοβαρά της εγκαύματα που υπέστη αφού ο σύντροφός της την περιέλουσε με βενζίνη και της έβαλε φωτιά μετά από τσακωμό που είχαν την Κυριακή.

Η 33χρονη μαραθωνοδρόμος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στη Κένυα όπου και νοσηλευόταν.

Η ομοσπονδία στίβου της Ουγκάντας ανάρτησε στο Χ: «Μάθαμε τον θλιβερό θάνατο της Ολυμπιακής μας αθλήτριας Rebecca Cheptegei μετά από μια άγρια επίθεση από τον φίλο της. Είθε η ευγενική ψυχή της να αναπαυθεί εν ειρήνη και καταδικάζουμε έντονα τη βία κατά των γυναικών. Αυτή ήταν μια άνανδρη και παράλογη πράξη που οδήγησε στην απώλεια μιας σπουδαίας αθλήτριας. Η κληρονομιά της θα συνεχίσει να υφίσταται».

On behalf of #TeamKenya we extend our deepest condolences to the Ugandan sports community, family, and friends of Rebecca Cheptegei.

Rebecca’s talent, and perseverance as Uganda’s Women’s Marathon record holder and a Paris 2024 Olympian will always be remembered and celebrated.… pic.twitter.com/k3hNYB9WOP

