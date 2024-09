Η μαραθωνοδρόμος από την Ουγκάντα, Ρεμπέκα Τσεπτέγκι, η οποία συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες τον περασμένο μήνα, υπέστη εγκαύματα σε πάνω από το 75% του σώματός της, αφού φέρεται να την περιέλουσε με βενζίνη ο σύντροφός της, σύμφωνα με τοπικά Μέσα.

Η Ρεμπέκα Τσεπτέγκι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο στο Ελντορέτ της Κένυας μετά την επίθεση το απόγευμα της Κυριακής, ανέφεραν οι εφημερίδες τόσο της Κένυας όσο και της Ουγκάντα.

Ο αστυνομικός διοικητής της κομητείας Τρανζ Νζόια, Τζερεμάια Όλε Κόσιομ, δήλωσε στην εφημερίδα The Star ότι ο φίλος της Τσεπτέγκι, ονόματι Ντάνιελ Ντιέμα Μαρανγκάχ, κάηκε επίσης στην επίθεση, που χαρακτηρίζεται ως «ενδοικογενειακή διαμάχη».

Η 33χρονη Τσεπτέγκι, η οποία τερμάτισε 44η στο Παρίσι, έχει ένα σπίτι στην Κένυα όπου μένει όταν προπονείται στη χώρα, ενώ από την αστυνομία ανακοινώθηκε η διεξαγωγή έρευνας για το περιστατικό.

Η ομοσπονδία Αθλητισμού της Ουγκάντας, αναφέρει τα εξής: «Με λύπη ανακοινώνουμε ότι η αθλήτριά μας Ρεβέκα Τσεπτεγκέι (Rebecca Cheptegei), η οποία αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Moi Teaching and Referral Hospital στο Eldoret, ύστερα από περιστατικό που περιλαμβάνει τον Κενυάτη φίλο της».

We regret to announce that our athlete Rebecca Cheptegei, who competed at the Olympics has suffered severe injuries and is hospitalized at Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret. This follows an incident involving her Kenyan boyfriend pouring petrol and setting fire on her pic.twitter.com/rgnWvgTpkb

— Uganda Athletics Federation-UAF (@UgaAthletics2) September 3, 2024