Ο σύζυγος της Σανάε Τακαΐτσι, που έγινε χθες, Τρίτη, η πρώτη γυναίκα Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, δήλωσε πως θέλει να στηρίξει τη σύζυγό του ως ένας «διακριτικός σύζυγος», προετοιμάζοντας τα γεύματά της, ενόσω θα παραμένει μακριά από το φως των προβολέων.

Ο Τάκου Γιαμαμότο

Ο Τάκου Γιαμαμότο, πρώην βουλευτής, μίλησε την επομένη του διορισμού της Τακαΐτσι, η οποία εξασφαλίστηκε έπειτα από συμφωνία της τελευταίας στιγμής με ένα άλλο κόμμα.

Συντηρητική, θαυμάστρια της εκλιπούσης πρώην Πρωθυπουργού της Βρετανίας Μάργκαρετ Θάτσερ, η Τακαΐτσι εξελέγη στις αρχές Οκτωβρίου επικεφαλής του συντηρητικού δεξιού Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ).

«Αντίθετα με αυτό, που συμβαίνει στις δυτικές χώρες, είναι καλύτερα για έναν σύζυγο να παραμένει στη σκιά», δήλωσε την Τρίτη ο Γιαμαμότο, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Fukui.

Τόνισε πόσο σημαντικό είναι η επικεφαλής της κυβέρνησης να μπορεί να εργάζεται αποτελεσματικά μαζί με τους εταίρους της στον συνασπισμό προκειμένου να «υλοποιήσει το όραμά της ως Πρωθυπουργού».

«Εύχομαι να της δώσω μια στέρεη βοήθεια ως “διακριτικός σύζυγος“, ώστε η παρουσία μου να μην γίνει εμπόδιο», πρόσθεσε, σύμφωνα με την εφημερίδα ”Asahi”.

Ο πρώην βουλευτής παντρεύτηκε την Τακαΐτσι το 2004, προτού πάρει διαζύγιο το 2017, επικαλούμενος «διαφορές πολιτικών απόψεων».

Ξαναπαντρεύτηκαν το 2021, αφότου ο Γιαμαμότο υποστήριξε την υποψηφιότητα της Τακαΐτσι για την προεδρία του ΦΔΚ εκείνη τη χρονιά. Ο ίδιος έχασε την έδρα του στην Κάτω Βουλή έπειτα από πρόωρες εκλογές.

Οι απόψεις της Τακαΐτσι για το φύλο την τοποθετούν στη δεξιά του ήδη συντηρητικού ΦΔΚ. Έτσι, εναντιώνεται κυρίως στην αναθεώρηση ενός νόμου του 19ου αιώνα, που απαιτεί από τα παντρεμένα ζευγάρια να μοιράζονται το ίδιο επώνυμο, γενικά, εκείνο του άνδρα.

Στη διάρκεια του πρώτου γάμου τους, η Τακαΐτσι είχε πάρει το επώνυμο του Γιαμαμότο. Στη συνέχεια, στον δεύτερο γάμο τους, εκείνος πήρε το επώνυμο της συζύγου του ως επίσημο επώνυμο για διοικητικούς σκοπούς.