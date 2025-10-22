Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, οι απαραίτητοι οικονομικοί και φορολογικοί έλεγχοι που αφορούν τη συμφωνία με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Οι δύο πλευρές βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων, με στόχο την οριστική συμφωνία που θα φέρει στην ομάδα έναν ισχυρό επιχειρηματικό παράγοντα.

Η είσοδος του κ. Μυστακίδη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ αναμένεται να αποτελέσει σημείο καμπής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή με φρέσκιες ιδέες και δυναμικές επενδύσεις. Με τη σταθερότητα και το όραμα που φέρνει, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να προχωρήσει μπροστά και να θέσει νέους στόχους στην ελληνική και ευρωπαϊκή σκηνή.

Η ομάδα πλέον εστιάζει στην ολοκλήρωση των διαδικασιών, ώστε να ξεκινήσει άμεσα το νέο κεφάλαιο με περισσότερη αυτοπεποίθηση και φιλοδοξία, αφήνοντας πίσω τις παλιές δυσκολίες και εστιάζοντας στο μέλλον.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε ο οικονομικός και φορολογικός έλεγχος, ο οποίος διενεργήθηκε από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών για λογαριασμό του κ.Αριστοτέλη Μυστακίδη. Μετά και την ολοκλήρωση του νομικού ελέγχου, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία για την αλλαγή σελίδας στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Από την πρώτη στιγμή, η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είχε θέσει ως βασικό στόχο την οικονομική εξυγίανση της εταιρείας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την είσοδο ενός ισχυρού επιχειρηματία, ικανού να ανεβάσει τον ΠΑΟΚ σε ένα νέο επίπεδο και εκεί που πραγματικά του αξίζει να βρίσκεται.

Απομένουν πλέον διαδικαστικά ζητήματα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οπότε και θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις για τη νέα εποχή της ομάδας».