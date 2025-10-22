Σε έντονο ύφος παρενέβη ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, κατά τη συζήτηση στη Βουλή για την τροπολογία που αφορά το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Ο κ. Μάντζος έθεσε ζήτημα παρουσίας του Υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, ζητώντας να ενημερωθεί η Ολομέλεια για το πότε θα εισηγηθεί ο ίδιος την τροπολογία του υπουργείου του.

«Μιλάμε τόσες ώρες και τόσες ημέρες για τον Άγνωστο Στρατιώτη, τον “Άγνωστο Υπουργό”», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι ο αρμόδιος υπουργός δεν έχει εμφανιστεί για να παρουσιάσει την πρόταση. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε πως την προηγουμένη ο κ. Δένδιας είχε παραστεί σε εκδήλωση απέναντι από το Κοινοβούλιο, αναρωτώμενος τι τον εμπόδισε να περάσει στη Βουλή.

Ο κ. Μάντζος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μετατρέπει το «ιερό Μνημείο Ενότητας» σε εργαλείο εσωκομματικών αντιπαραθέσεων. Όπως τόνισε, «το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη γίνεται εργαλείο για το ξεκαθάρισμα εσωκομματικών λογαριασμών», επισημαίνοντας πως η κοινωνία παραμένει τραυματισμένη από τον διχασμό και την τοξικότητα.

Αναφερόμενος στη στάση του Πρωθυπουργού, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι «ο Πρωθυπουργός των επιστολικών ψήφων δεν μπορεί να μιλά για ονομαστική ψηφοφορία», υπενθυμίζοντας τα γεγονότα του περασμένου Ιουλίου. Παράλληλα, ζήτησε να τηρηθεί ο Κανονισμός της Βουλής, σημειώνοντας πως ο επισπεύδων υπουργός οφείλει να εισηγηθεί ο ίδιος την τροπολογία του.

Επιπλέον, ο κ. Μάντζος έθεσε ερωτήματα για τον ρόλο του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος παρενέβη στη συζήτηση, διερωτώμενος «ως τι ενεργεί, επιτέλους, ο Υπουργός Δικαιοσύνης; Ως εθνικός εισαγγελέας, ως εθνικός νομοθέτης;». Κατά τον ίδιο, η στάση αυτή εγείρει ζήτημα αρμοδιοτήτων και θεσμικής τάξης.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι το «επικοινωνιακό πυροτέχνημα» της κυβέρνησης έχει αποτύχει, τονίζοντας πως η διαφοροποίηση ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και το Υπουργείο Άμυνας είναι πλέον εμφανής. «Ρωτάμε το προεδρείο: τι ώρα θα έρθει ο Υπουργός Άμυνας να εισηγηθεί την τροπολογία του Υπουργείου του;», κατέληξε.