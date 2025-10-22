Ανησυχία προκαλεί στην ακαδημαϊκή κοινότητα το ζήτημα της διακίνησης παράνομων εμβολίων κατά της ευλογιάς των προβάτων στην Ελλάδα, μετά το πρόσφατο περιστατικό με τη σύλληψη 60χρονου που επιχείρησε να εισαγάγει πάνω από χίλια εμβόλια. Η έρευνα των αρχών έδειξε ότι πιθανότατα θα τα παρέδιδε σε κτηνίατρο, ενώ τα είχε προμηθευτεί από την Καισάρεια της Τουρκίας, μεταφέροντάς τα μέσα σε ειδική θήκη από φελιζόλ.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η παράνομη χρήση τέτοιων εμβολίων μπορεί να οδηγήσει στη θανάτωση ολόκληρου του κοπαδιού και σε σοβαρές ποινικές κυρώσεις. Τονίζουν πως «η μοναδική σωστή στρατηγική για την αντιμετώπιση του προβλήματος παραμένει η αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας σε όλη την αλυσίδα παραγωγής της προβατοτροφίας», επισημαίνοντας ότι «η παραπληροφόρηση του κτηνοτροφικού κόσμου πρέπει να σταματήσει».

Κίνδυνοι από τα μη εγκεκριμένα εμβόλια

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο καθηγητής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, Σπυρίδων Κρήτας, εξήγησε ότι «το ίδιο το εμβόλιο μπορεί να μεταφέρει τον ιό, καθώς πρόκειται για ζωντανά στελέχη». Όπως υπογράμμισε, «δεν είναι εγκεκριμένα, δεν τα έχουμε ελέγξει και θα μπορούσαν να είναι και επικίνδυνα», προσθέτοντας ότι ενέχουν υψηλό βαθμό επικινδυνότητας για τα ζώα και την παραγωγή.

Ο καθηγητής προειδοποίησε ότι τα νοσήματα αυτά είναι ιδιαίτερα μεταδοτικά και μπορούν να πλήξουν σοβαρά την ελληνική κτηνοτροφία. «Η φέτα, για παράδειγμα, μπορεί να δυσφημιστεί διεθνώς, αν θεωρηθεί ότι προέρχεται από μολυσμένα ζώα», είπε, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια εσόδων ύψους έως και ενός δισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως.

Ετοιμότητα της επιστημονικής κοινότητας

Ο Σπυρίδων Κρήτας ανέφερε ότι η επιστημονική κοινότητα βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για να συνδράμει το αρμόδιο υπουργείο με τεκμηριωμένες προτάσεις. «Έχουμε επίγνωση των όσων συμβαίνουν και είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε τις προτάσεις μας», σημείωσε.

Καμία ανησυχία για τον καταναλωτή

Ο καθηγητής εξήγησε ότι τα εμβόλια αυτά χρησιμοποιούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου οι παραγωγοί δεν μπορούν να εξολοθρεύσουν τα ζώα τους, σε αντίθεση με την Ελλάδα που διαθέτει συμβάσεις με ευρωπαϊκές αγορές λόγω της ΠΟΠ φέτας. Τόνισε πως δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους καταναλωτές.

«Ο ιός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν υπάρχει καμία επίπτωση από την κατανάλωση προϊόντων, ακόμη και χωρίς παστερίωση», διαβεβαίωσε, καταλήγοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.