Σοκαρισμένοι είναι οι κάτοικοι της περιοχής των Αγίων Αναργύρων στο Βόλο, μετά την απόπειρα ενός άνδρα να αρπάξει δύο ανήλικα παιδιά και να τα βάλει στο αυτοκίνητό του.

Ευτυχώς, όπως αναφέρει το thenewspaper.gr, δύο αθλητές που βρισκόταν στην περιοχή, αντέδρασαν άμεσα, εμποδίζοντας την απόπειρα και αναγκάζοντας τον δράστη να τραπεί σε φυγή. Οι διωκτικές Αρχές έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό του υπόπτου, ο οποίος έχει ποινικό ιστορικό, καθώς έχει απασχολήσει ξανά στο παρελθόν για κλοπές, έχει διαπράξει κλοπή σε φούρνο στα Παλαιά δύο φορές, ενώ υπάρχουν καταγγελίες, ότι είναι επιδειξίας, κυκλοφορόντας και παρενοχλώντας κατοίκους κυρίως στην περιοχή της Νεάπολης και κατά μήκος της οδού Λαρίσης.

Οι Αρχές καλούν τους κατοίκους να μην αφήνουν τα παιδιά να κυκλοφορούν μόνα τους και να ενημερώνουν αμέσως την Αστυνομία για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον δράστη.