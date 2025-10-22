Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έντονα φαινόμενα αναμένεται να χαρακτηρίσουν τον καιρό σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, κυρίως στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, με πιθανότητα σχηματισμού ομιχλών στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας έως τους 24 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη έως τους 25.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών από το απόγευμα. Άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Άνεμοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.

Μακεδονία και Θράκη: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και από τη νύχτα στα ανατολικά παράκτια σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 9 έως 21 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές. Άνεμοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 22 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Αραιές νεφώσεις που πρόσκαιρα θα πυκνώσουν, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών. Άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου: Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, στις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο, με εξασθένηση από το απόγευμα. Οι άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι δυτικοί έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.

Σάββατο 25 Οκτωβρίου: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στο Ιόνιο και την Ήπειρο, όπου ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.

Κυριακή 26 Οκτωβρίου: Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.