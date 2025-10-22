Το να ταξιδεύεις αρκετά με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο χωρίς να ανησυχείς για την αυτονομία ή τη φόρτιση, είναι ένα βασικό στοιχείο που δείχνει τη φιλοδοξία της DS Automobiles να ενσαρκώσει την Τέχνη του Ταξιδιού. Σε διάφορες διαδρομές από 450 χλμ. έως περισσότερα από 500 χλμ., το DS N°8 έχει αποδείξει την πραγματική του ικανότητα να διανύει μεγάλες αποστάσεις σε μεγάλους ευρωπαϊκούς δρόμους χωρίς να χρειάζεται φόρτιση. Στον αυτοκινητόδρομο, σε πραγματικές συνθήκες, το DS N°8 έχει ανταποκριθεί έξοχα στην πρόκληση της ηλεκτρικής μετακίνησης μεγάλων αποστάσεων, καθιστώντας δυνατή τη στάση μόνο όταν το αποφασίσετε και όχι όταν είστε αναγκασμένοι.

Δοκιμές πλήρους κλίμακας στην Ευρώπη

Για να αποδείξει την αξιοπιστία της αυτονομίας του DS N°8, η DS Automobiles πραγματοποίησε μια σειρά δοκιμών σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτές οι διαδρομές, που πραγματοποιήθηκαν με νόμιμες ταχύτητες σε δρόμους διπλής κατεύθυνσης και αυτοκινητόδρομους, κατέστησαν δυνατή την αξιολόγηση της πραγματικής απόδοσης του αυτοκινήτου.

Για την απεικόνιση αυτής της προσέγγισης επιλέχθηκαν τέσσερις τυπικές διαδρομές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις μέγιστες επιτρεπόμενες ταχύτητες αυτοκινητόδρομου (συνήθως 120 έως 130 χλμ./ώρα ανάλογα με τη χώρα):

Παρίσι – Λυών (Γαλλία): 450 χλμ., 10% κατάσταση φόρτισης (SOC) και 60 χλμ. υπολειπόμενη αυτονομία στον τερματισμό,

Μόναχο – Κόμπλεντς (Γερμανία): 506 χλμ., 10% κατάσταση φόρτισης (SOC) και 56 χλμ. υπολειπόμενη αυτονομία στον τερματισμό, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια της αυτονομίας παρά την ελαφρώς μεγαλύτερη απόσταση,

Μαδρίτη – Ντένια (Ισπανία): 470 χλμ., 20% κατάσταση φόρτισης (SOC) και 128 χλμ. υπολειπόμενη αυτονομία, επιδεικνύοντας αυξημένη απόδοση σε ευνοϊκές συνθήκες οδήγησης,

Melfi – Νέρα Μοντόρο (Ιταλία): 450 χλμ., 28% κατάσταση φόρτισης (SOC) και 195 χλμ. υπολειπόμενη αυτονομία στον τερματισμό, που απεικονίζει ειδικά βελτιστοποιημένη διαχείριση ενέργειας.

Στην έκδοση LONG RANGE που είναι εξοπλισμένη με μπαταρία 97,2 kWh, το DS N°8 παρέχει συνδυαστική αυτονομία έως και 750 χλμ. (WLTP) και μπορεί να διανύσει περισσότερα από 500 χλμ. στον αυτοκινητόδρομο χωρίς να χρειάζεται φόρτιση.