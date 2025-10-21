Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι οι όροι που έχει θέσει για την ειρήνη στην Ουκρανία παραμένουν αμετάβλητοι από τη σύνοδο κορυφής του Αυγούστου μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Παράλληλα, δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση των δύο ηγετών.

«Θέλω επίσημα να επιβεβαιώσω: η Ρωσία δεν έχει αλλάξει τη θέση της σε σχέση με την κατανόηση που υπήρξε κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα.

Η κατανόηση αυτή βασίζεται στην επιτευχθείσα τότε συμφωνία, την οποία ο πρόεδρος Τραμπ διατύπωσε πολύ συνοπτικά, όταν είπε ότι χρειάζεται μια μακροπρόθεσμη σταθερή ειρήνη και όχι μια άμεση κατάπαυση του πυρός, η οποία δεν θα οδηγήσει πουθενά», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στους δημοσιογράφους.

Τα είπε στον Ρούμπιο

Ο Λαβρόφ πρόσθεσε ότι μετέφερε την ίδια θέση και στον Αμερικανό γερουσιαστή Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν την προηγούμενη ημέρα.

Η τοποθέτησή του ήρθε ως απάντηση σε δημοσίευμα του CNN, το οποίο χαρακτήρισε «ανήθικο», και το οποίο ανέφερε ότι η αναμενόμενη συνάντηση Ρούμπιο–Λαβρόφ έχει αναβληθεί, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν ανώνυμα εκτίμησαν ότι η Μόσχα εξακολουθεί να τηρεί «μαξιμαλιστική στάση».

Τα αίτια του πολέμου

Ο Ρώσος υπουργός υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαρκής ειρήνη, όπως αυτή που επιδιώκει ο Τραμπ, αν δεν αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια του πολέμου. Τόνισε επίσης ότι ο τόπος και ο χρόνος της επόμενης συνόδου κορυφής Τραμπ–Πούτιν είναι λιγότερο σημαντικοί από την ουσία της εφαρμογής των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στο Άνκορατζ της Αλάσκας.

Παραχώρηση εδαφών

Η Μόσχα έχει ξεκαθαρίσει πως ένας από τους όρους για την επίτευξη εκεχειρίας είναι η παραχώρηση επιπλέον εδαφών από την Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο, μέσω του εκπροσώπου του Ντμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε ότι δεν υπάρχει ακόμη σαφής ημερομηνία για τη συνάντηση των δύο προέδρων.

«Ακούστε, έχουμε μια συμφωνία με τους προέδρους, αλλά δεν μπορούμε να αναβάλουμε ό,τι δεν έχει οριστικοποιηθεί», είπε ο Πεσκόφ, προσθέτοντας: «Ούτε ο Πρόεδρος Τραμπ ούτε ο Πρόεδρος Πούτιν έδωσαν ακριβείς ημερομηνίες».