Η αστυνομία της Νότιας Κορέας ερευνά μια ασυνήθιστη και τραγική υπόθεση που ξεκίνησε με μια απλή προσπάθεια να εξοντωθεί μια κατσαρίδα. Μια νεαρή γυναίκα, περίπου 20 ετών, φέρεται να άναψε φωτιά στο διαμέρισμά της στην πόλη Οσάν, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιο φλογοβόλο, επιχειρώντας να κάψει το έντομο.

Η κατάσταση, όμως, ξέφυγε από τον έλεγχο. Μέσα σε λίγα λεπτά, αντικείμενα στο σπίτι της τυλίχθηκαν στις φλόγες. Μία γειτόνισσά της, προσπαθώντας απεγνωσμένα να διαφύγει, έπεσε από το παράθυρο και έχασε τη ζωή του.

Η γυναίκα είπε στην αστυνομία ότι είχε χρησιμοποιήσει αυτή τη μέθοδο και στο παρελθόν. Ωστόσο, αυτή τη φορά , αντικείμενα στο σπίτι της πήραν φωτιά. Η αστυνομία δήλωσε ότι η γυναίκα ενδέχεται να κατηγορηθεί για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Η εξόντωση κατσαρίδων με φλόγιστρα ή αυτοσχέδια φλογοβόλα έχει αναδειχθεί ως ένας νέος τρόπος εξόντωσης των παρασίτων του σπιτιού, ο οποίος έχει γίνει δημοφιλής χάρη σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το 2018, ένας Αυστραλός άνδρας έβαλε φωτιά στην κουζίνα του ενώ προσπαθούσε να σκοτώσει κατσαρίδες με ένα αυτοσχέδιο φλογοβόλο κατασκευασμένο από σπρέι εντόμων.

Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της στην πυρκαγιά στην πόλη Οσάν, μια Κινέζα 30 ετών, ζούσε στον πέμπτο όροφο του κτιρίου με τον σύζυγό της και το δύο μηνών μωρό τους.

Όταν συνειδητοποίησαν ότι είχε ξεσπάσει πυρκαγιά, το ζευγάρι άνοιξε το παράθυρο του σπιτιού τους και φώναξε για βοήθεια.

Πέρασαν το μωρό τους από το παράθυρο σε έναν γείτονα στο διπλανό κτίριο, πριν προσπαθήσουν να διαφύγουν οι ίδιοι.

Ο σύζυγος της γυναίκας κατάφερε να σκαρφαλώσει στο διπλανό κτίριο. Εκείνη προσπάθησε να κάνει το ίδιο, αλλά έπεσε από το παράθυρο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και λίγες ώρες αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η αστυνομία δήλωσε ότι πιστεύει ότι το ζευγάρι προσπάθησε να διαφύγει από το παράθυρο επειδή ο πυκνός καπνός από τη φωτιά είχε μπλοκάρει τη σκάλα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: BBC