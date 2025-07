Οι «μάχες» στα γήπεδα του NBA φάνηκαν παιχνιδάκι για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, σε σχέση με την… εξολόθρευση της κατσαρίδας στο σαλόνι του.

Όταν ο Αντετοκούνμπο κατάλαβε ότι η γυναίκα του Μαράια, είχε αρχίσει να βιντεοσκοπεί τις προσπάθειες του, ξεκίνησε να φωνάζει με αγωνία: «Είσαι σίγουρη ότι είναι μία; Ή είναι δύο; Είναι στη γωνία; Κλείσε την κάμερα, είναι η στιγμή μου να λάμψω, κλείσε την κάμερα! Είναι εκεί; Δεν βλέπω τίποτα, πού τη βλέπεις;».

Όταν η κατσαρίδα-εισβολέας έγινε αντιληπτή από τον Greek Freak, εκείνος ξεκίνησε να της πετάει παπούτσια για να τη σκοτώσει, με τα πλάνα να είναι ξεκαρδιστικά.

«Σταμάτα να παίζεις μαζί μου. Μπορείς απλά να καλέσεις τη μαμά μου; Απλά κάλεσέ τη. Σε παρακαλώ, δεν μπορώ να το κάνω», είπε ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς.

Στο βίντεο δεν γίνεται γνωστό αν ο Αντετοκούνμπο κατάφερε να εξοντώσει την κατσαρίδα. Ωστόσο, μέχρι να μάθουμε την τύχη του εντόμου, το μόνο σίγουρο είναι πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί MVP και στις… κατσαρίδες.

This guy man😂@Giannis_An34 trying to kill a roach live on Instagram😂#basketball #nba #antetokounmpo #bucks #euroleague pic.twitter.com/a59ngVqnaa

— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) July 17, 2025