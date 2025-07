Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο iShowSpeed. Ένα δίδυμο που κανείς δεν ήταν έτοιμος γι’ αυτό, και αποδείχθηκε.

Ο διάσημος YouTuber, βρίσκεται στην Ελλάδα για διακοπές. Όπως κάνει συχνά στα «tour» του σε άλλες χώρες, έτσι και εδώ, επισκέφθηκε την πρωτεύουσα.

Στην Αθήνα συναντήθηκε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Οι δύο τους, πέρασαν χρόνο μαζί και το κοινό… τρελάθηκε!

Αρχικά, ο Αμερικανός δημιουργός περιεχομένου, έκανε στάση στα Σεπόλια, όπου έκανε τα πρώτα του βήματα ο «Greak Freak». Ο Αντετοκούνμπο τον υποδέχθηκε στα τοπικά ανοιχτά γήπεδα του Τρίτωνα.

Εκεί, έπαιξαν μπάσκετ και σκόρπισαν γέλιο. Κορυφαίο στιγμιότυπο, το κάρφωμα του Speed. Ένα κάρφωμα – απάντηση στον Γιάννη, που του είπε πως δεν θα φτάσει ούτε το δυχτάκι.

Giannis didn’t think Speed couldn’t touch touch the rim, so Speed DUNKS it 🔥 👀 pic.twitter.com/knbiZoSCv1

Μετέπειτα, πήγαν μαζί για φαγητό. Στην κουβέντα που είχαν, ο Έλληνας σταρ μίλησε και για το μπασκετικό του μέλλον. Σε ερώτηση του νεαρού φίλου του, για το αν μείνει στους Μπακς, απάντησε:

«Πιθανώς ναι. Θα δούμε. Αγαπάω το Μιλγουόκι!».

Giannis tells Speed that he is probably staying in Milwaukee and that he loves Milwaukee.

pic.twitter.com/PfV4Vn8hkH

— Justin Wills (@itsjwills) July 10, 2025