Σε άλλο ένα παιχνίδι θα απουσιάσει ο Φακούντο Πελίστρι, καθώς ο διεθνής Ουρουγουανός εξτρέμ του Παναθηναϊκού δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί στη σημαντική εκτός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο τη Φέγενορντ.

Ο Πελίστρι έκανε και πάλι ατομικό πρόγραμμα και δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση που θα γίνει στο Ρότερνταμ, ενώ υπάρχει… ελπίδα για τον Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος ακολούθησε μέρος του προγράμματος προπόνησης.

Εκτός πλάνων του Κόντη, βρίσκονται οι τραυματίες Ντέσερς και Μπόκος, ενώ ντεμπούτο στην ευρωπαϊκή αποστολή των Πράσινων θα κάνει ο Πάντοβιτς.