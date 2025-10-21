Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον Νέο Κόσμο, όταν διαπληκτισμός μεταξύ οδηγών φορτηγών οδήγησε σε συμπλοκή με τρεις τραυματίες και πέντε συλλήψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε όταν δύο φορτηγά συγκρούστηκαν σε δρόμο του Νέου Κόσμου. Ο αρχικός διαπληκτισμός μεταξύ των οδηγών κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα ένας από τους εμπλεκόμενους να βγάλει αιχμηρό αντικείμενο.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν ελαφρά τρία άτομα, τα οποία διακομίστηκαν άμεσα στο Θριάσιο Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η Ελληνική Αστυνομία επενέβη γρήγορα στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψη πέντε ατόμων που φέρεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο, το οποίο εκτυλίχθηκε στην οδό Μπακνανά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή.