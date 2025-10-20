Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει θέση σε καμία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Κεστούτις Μπούντρις, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο συνάντησης του Πούτιν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Βουδαπέστη, πρωτεύουσα της Ουγγαρίας.

«Η μόνη θέση που υπάρχει για τον Πούτιν στην Ευρώπη είναι στη Χάγη, ενώπιον του δικαστηρίου, σε καμία από τις πρωτεύουσές μας», υπογράμμισε ο Λιθουανός υπουργός, λίγο πριν από τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.