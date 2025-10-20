Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις που έπληξαν το κεντρικό και ανατολικό Μεξικό το τελευταίο δεκαήμερο προκάλεσαν τον θάνατο 76 ανθρώπων, ενώ άλλοι 27 εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Η παρατεταμένη κακοκαιρία, με ασυνήθιστα σφοδρές βροχοπτώσεις, είχε ως αποτέλεσμα να αποκοπούν 119 κοινότητες, καθώς οι δρόμοι υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν κατά την καθημερινή ενημέρωση του Τύπου από την πρόεδρο της χώρας, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ.

Η Σεϊνμπάουμ ανέφερε ότι τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν το έργο τους και ανακοίνωσε την εκταμίευση της πρώτης δόσης οικονομικής βοήθειας, ύψους 466 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα διατεθεί σε περίπου 100.000 οικογένειες που επλήγησαν από τα ακραία φαινόμενα.

Οι περισσότερες από τις απομονωμένες κοινότητες, συνολικά 65, βρίσκονται στην Πολιτεία Ιντάλγκο, που συνορεύει με την Πόλη του Μεξικού. Πολλές από αυτές είναι ορεινές περιοχές, όπου οι δρόμοι καταστράφηκαν από κατολισθήσεις, καθιστώντας την πρόσβαση εξαιρετικά δύσκολη.

Σοβαρές ζημιές έχουν καταγραφεί και στη Βερακρούς, στην ακτή του Κόλπου του Μεξικού, όπου πολλοί ποταμοί υπερχείλισαν μέσα σε λίγες ώρες, πλημμυρίζοντας ολόκληρες κοινότητες.

Για την αντιμετώπιση της κρίσης έχουν αναπτυχθεί 12.700 στρατιώτες και πεζοναύτες, ενώ έχουν δημιουργηθεί αερογέφυρες για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας και την υποστήριξη των αποκλεισμένων περιοχών.