Πέρσι δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε ένα ντέρμπι στην κανονική διάρκεια – φέτος, όμως, έχει ήδη δύο στα δύο, με τον Ολυμπιακό και τώρα την ΑΕΚ, σε ένα διπλό που έστειλε μήνυμα δύναμης και αυτοπεποίθησης. Ο Δικέφαλος του Βορρά δεν πήγε να αμυνθεί· πήγε να επιβληθεί, να παίξει το δικό του ποδόσφαιρο και να επιβεβαιώσει πως φέτος δεν θέλει απλώς να διεκδικεί, αλλά να καθορίζει τα μεγάλα ματς.

Η άμυνα, το θεμέλιο της νίκης

Το σχέδιο του Ραζβάν ξεκινούσε από πίσω. Ο Νίκος Τσιφτσής, παίρνοντας για πρώτη φορά φέτος φανέλα βασικού λόγω της απουσίας του Παβλένκα, άρπαξε την ευκαιρία και υπέγραψε ένα από τα καλύτερα ντεμπούτα της σεζόν. Ήταν σταθερός, ψύχραιμος, καθοδηγητικός. Από την πρώτη μεγάλη επέμβαση στο 20’ στη δυνατή κεφαλιά του Βίντα, μέχρι τη διπλή απόκρουση στον Κοϊτά, ο νεαρός πορτιέρε ενσάρκωσε το προπονητικό δόγμα του Λουτσέσκου: σιγουριά, καθαρό μυαλό και μηδέν πανικός.

Ο ίδιος ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, άλλωστε, στάθηκε μετά το ματς στην αποφασιστικότητα όλων:«Όλοι έκαναν τη δουλειά τους και ο Τσιφτσής. Με βοήθησε με την ηρεμία του, με την ικανότητά του να παίζει με τα πόδια. Είμαι υπερήφανος για όλους».

Το δίδυμο των «βράχων»

Μπροστά του, το αμυντικό δίδυμο Λόβρεν – Κεντζιόρα πρόσφερε ένα σεμινάριο σταθερότητας. Ο Κροάτης αρχηγός έδινε τον τόνο με εμπειρία και άψογες τοποθετήσεις, διαβάζοντας κάθε φάση πριν αυτή εξελιχθεί. Ο Πολωνός από δίπλα, πιο ήσυχος αλλά το ίδιο αποτελεσματικός, κέρδιζε μονομαχίες, έσβηνε χώρους, «έκοβε» διαγώνιες πάσες και καθάριζε κάθε σέντρα.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: 8/11 νικημένες μονομαχίες για τον Κεντζιόρα, 5 ανακτήσεις και 6 απομακρύνσεις, με τον Λόβρεν να συμπληρώνει με 2 κρίσιμα κοψίματα και 3 κερδισμένες μονομαχίες. Πέρα από τα νούμερα, όμως, μετέδιδαν κάτι πιο σημαντικό — αυτοπεποίθηση. Έκαναν το δύσκολο να μοιάζει απλό.

Ο Λουτσέσκου στο τιμόνι

Όταν η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο έριξε δεύτερο φορ και άρχισε να πιέζει, ο Ρουμάνος τεχνικός αντέδρασε όπως μόνο αυτός ξέρει: με ψυχραιμία και ακρίβεια. Κατέβασε τις γραμμές, έκλεισε το κέντρο, έδωσε εντολή για μικρές αποστάσεις και υπομονή. Ο ΠΑΟΚ «στένεψε» το γήπεδο, αναγκάζοντας την Ένωση να παίζει μόνο από τα πλάγια – και κάθε σέντρα κατέληγε στα πόδια ή στο κεφάλι κάποιου ασπρόμαυρου.

Ήταν η τέλεια εφαρμογή ενός προπονητικού σχεδίου, με πειθαρχία στρατιωτών και αποτελεσματικότητα μεγάλης ομάδας. Και το πιο εντυπωσιακό; Όλα αυτά συνδυάστηκαν με ποδόσφαιρο δημιουργίας. Ενώ πίσω κυριαρχούσε ο Λόβρεν και ο Κεντζιόρα, μπροστά ο Κωνσταντέλιας, ο Μπάμπα και ο Μεϊτέ έπλεκαν φάσεις με ταχύτητα και καθαρή σκέψη.

Η νύχτα που έδειξε τον νέο ΠΑΟΚ

Η νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν είναι απλώς ακόμα ένα τρίποντο. Είναι απόδειξη ότι ο ΠΑΟΚ αλλάζει επίπεδο. Με πειθαρχία, βάθος, πίστη και καθοδήγηση. Ο Λουτσέσκου δείχνει ξανά πως μπορεί να δημιουργεί ομάδες με χαρακτήρα και ψυχή – κι αυτή τη φορά, έχει στα χέρια του ένα σύνολο παικτών που ξέρουν να πολεμούν για τον προπονητή τους, ο ένας για τον άλλον, και όλοι για τον ΠΑΟΚ.