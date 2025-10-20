Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέρασε νικηφόρα από το Άνφιλντ, προκαλώντας «σεισμικές δονήσεις» στο εσωτερικό της Λίβερπουλ. Αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη ήττα των περσινών πρωταθλητών Αγγλίας, ωστόσο το γεγονός πως ήρθε σε ντέρμπι με τον «αιώνιο» αντίπαλο, έκανε την κατάσταση ακόμα πιο εκρηκτική.

Το κλίμα στα αποδυτήρια είναι ιδιαίτερα βαρύ, με τον Άρνε Σλοτ να δέχεται για πρώτη φορά τόσο έντονη αμφισβήτηση. Η φετινή Λίβερπουλ δείχνει να έχει χάσει τα στοιχεία που την οδήγησαν στην κορυφή, ενώ οι περισσότερες μεταγραφές δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Παράλληλα, παίκτες-κλειδιά που αποτέλεσαν πυλώνες της περσινής πορείας, εμφανίζονται μακριά από τον καλό τους εαυτό.

Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος σταρ βρίσκεται εκτός ρυθμού, με τα γκολ και τις ασίστ του να λείπουν εμφανώς από τη φετινή ομάδα. Η χαμηλή του απόδοση έχει προκαλέσει έντονη κριτική τόσο στον ίδιο όσο και στη διοίκηση, που αποφάσισε να τον κρατήσει στο ρόστερ με νέο διετές συμβόλαιο.

Όλο και περισσότεροι θεωρούν πως ο Σλοτ πρέπει να στείλει «μήνυμα» στον Σαλάχ, αφήνοντάς τον εκτός αρχικής ενδεκάδας στα επόμενα παιχνίδια. Ακόμα και ο άλλοτε θρύλος των «κόκκινων», Τζέιμι Κάραγκερ, δήλωσε πως «ο Σαλάχ δεν μπορεί να έχει εξασφαλισμένη θέση στη βασική ενδεκάδα» και πρότεινε να μείνει στον πάγκο στα δύο προσεχή ματς, με Άιντραχτ Φρανκφούρτης και Μπρέντφορντ.

Ο Σαλάχ, πάντως, γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πως δεν βρίσκεται στην επιθυμητή φόρμα. Το απέδειξε και στο πρόσφατο ντέρμπι με τη Γιουνάιτεντ, όπου δεν κατάφερε να γίνει απειλητικός, παρά το εντυπωσιακό παρελθόν του απέναντι στους «κόκκινους διαβόλους» (13 γκολ και 6 ασίστ σε προηγούμενες αναμετρήσεις).

Η συνέχεια προμηνύεται κρίσιμη τόσο για τον Αιγύπτιο, όσο και για τον Σλοτ, που καλείται να διαχειριστεί την πρώτη μεγάλη κρίση της θητείας του στο Άνφιλντ.