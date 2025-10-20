Ο Άγγλος δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ μιλώντας στα ΝΕΑ στάθηκε στη σημασία των δύο συνεχόμενων νικών σε ντέρμπι, εξήρε το πλάνο του Λουτσέσκου και τόνισε πως η ομάδα πάει στη Γαλλία για να διεκδικήσει τα πάντα απέναντι στη Λιλ.

Με δύο συνεχόμενες νίκες απέναντι σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ δείχνει να αφήνει οριστικά πίσω του το δύσκολο ξεκίνημα της σεζόν και να επιστρέφει στα στάνταρ που θέλει ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Άγγλος μπακ υπογράμμισε ότι «ο ΠΑΟΚ μπορεί να παίξει με κάθε τρόπο», ενώ τόνισε πως η εμφάνιση στο ντέρμπι με την ΑΕΚ ήταν η πιο ολοκληρωμένη της χρονιάς – δείγμα, όπως είπε, της καθημερινής δουλειάς που γίνεται στις προπονήσεις.

Αναλυτικά όσα είπε στα ΝΕΑ ο Τζόντζο Κένι:

Για το δεύτερο σερί ντέρμπι που έφερε την δεύτερη σερί νίκη για τον ΠΑΟΚ, τι σημαίνει αυτό για την ομάδα: «Πραγματικά είμαστε όλοι πολύ καλά, αισθανόμαστε μεγάλη χαρά για αυτά τα δυο αποτελέσματα σε δυο δύσκολα παιχνίδια. Με τον Ολυμπιακό είμαστε ικανοποιημένοι είναι η αλήθεια μόνο για το πως ήμασταν στο δεύτερο ημίχρονο, με την ΑΕΚ είχαμε σε όλο το παιχνίδι μια πολύ καλή εμφάνιση. Μας αφήνει σε καλή ψυχολογία ενόψει του αγώνα της Πέμπτης στην Γαλλία που πρέπει να πάμε και εκει για να δώσουμε όλα. Είχαμε απεναντι στην ΑΕΚ έναν πολύ καλό ρυθμό, μια σημαντική επιθετικότητα όπως χρειάζεται σε τέτοια ντέρμπι και πήραμε μια δίκαιη νίκη. Στόχος μας να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στα επόμενα παιχνίδια».

Για το πλάνο που σχεδίασε ο Λουτσέσκου και τι τους είπε στην προετοιμασία αυτού του αγώνα: «Είμαστε μια ομάδα που μπορεί να παίξει όλα τα στυλ παιχνιδιού. Έχουμε πολλούς ποιοτικούς παίκτες και σιγά-σιγά βγάζουμε στο γήπεδο αυτό που δουλεύουμε μέσα στις προπονήσεις κάθε μέρα. Ήμασταν σε δύσκολη θέση πριν το ματς με τον Ολυμπιακό με συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα. Η νίκη σε εκείνο το ντέρμπι, μας έδωσε ψυχολογία και αυτοπεποίθηση ειδικά για την εικόνα μας εκεί στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτή η βελτίωση της ψυχολογίας μας είχε αντανάκλαση στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και στην απόδοση όλων μας. Ξέραμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο όπως στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Καταφέραμε να βγάλουμε στον αγωνιστικό χώρο όλα αυτά τα κρίσιμα στοιχεία που χρειάζεται για να κερδίσουμε ένα σημαντικό παιχνίδι».

Για το αν πιστεύει πως ήταν για την ομάδα και για τον ίδιο η καλύτερη εμφάνιση στην σεζόν μέχρι τώρα με την ΑΕΚ: «Ναι, πιστεύω ότι για όλους μας ομαδικά ήταν το καλύτερο μας παιχνίδι αυτό απέναντι στην ΑΕΚ. Υπάρχουν πολλοί νέοι παίκτες, δεν είναι εύκολο να υπάρχει άμεσο αποτέλεσμα γιατί χρειάζεται χρόνο να βρεθούμε. Περάσαμε κάποιες δύσκολες στιγμές, αλλά δουλεύουμε πολύ κάθε μέρα και βελτιωνόμαστε. Συνολικά με την ΑΕΚ είχαμε μια πολύ γεμάτη εμφάνιση, όχι μόνο απο εμένα αλλά γενικά από όλους. Κάναμε σχεδόν τα πάντα σωστά και με την μπάλα, αλλά και χωρίς αυτή. Μας δίνει πίστη και αυτοπεποίθηση αυτή η νίκη για να συνεχίσουμε και να είμαστε ακόμα καλύτεροι στην συνέχεια».

Για τον αγώνα που έρχεται με την Λιλ την Πέμπτη: «Γνωρίζουμε ότι είναι μια άλλη διοργάνωση, διαφορετικού επιπέδου και διαφορετικών απαιτήσεων για εμάς. Παίζουμε κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα και θα πάμε εκεί προετοιμασμένοι για να πάρουμε το καλύτερο δυνατό. Τεράστιο παιχνίδι με την Λιλ απέναντι σε μια έμπειρη ομάδα, θα παίξουμε το ποδόσφαιρο μας. Έχουμε έναν εξαιρετικό προπονητή, έχουμε ένα εξαιρετικό ρόστερ με ποιότητα. Θα πάμε εκεί για να διεκδικήσουμε ότι περισσότερο μπορούμε για να συνεχίσουμε δυναμικά την σεζόν».