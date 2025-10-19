Ο τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, ο οποίος είχε τη στήριξη του προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, ηττήθηκε στις «προεδρικές εκλογές» που πραγματοποιήθηκαν στα κατεχόμενα της βόρειας Κύπρου, σύμφωνα με το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο.

Νικητής της διαδικασίας αναδείχθηκε ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Τουφάν Ερχιουμάν, συγκεντρώνοντας το 62,76% των ψήφων, έναντι 35,81% που έλαβε ο Ερσίν Τατάρ.

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, Αννίτα Δημητρίου, σχολίασε το αποτέλεσμα με ανάρτησή της στο Χ, τονίζοντας ότι «οι Τουρκοκύπριοι με την ψήφο τους γύρισαν την πλάτη στη λύση των δυο κρατών».

Η ίδια συνεχάρη τον Τουφάν Ερχιουμάν για τη νίκη του, εκφράζοντας την ελπίδα πως «η ανάδειξή του ως ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας θα ανοίξει τον δρόμο σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού στο συμφωνημένο πλαίσιο».