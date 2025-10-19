Χειροτονία νέου Αρχιεπισκόπου Σινά πραγματοποιήθηκε στα Ιεροσόλυμα, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για τη Σιναϊτική Αδελφότητα και την Οικουμενική Ορθοδοξία. Ο Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ) και βουλευτής, δρ Μάξιμος Χαρακόπουλος, εξέφρασε τη χαρά και την αισιοδοξία του για το μέλλον της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Θεοβάδιστο Όρος Σινά.

«Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα χαράς και ευφροσύνης για την Οικουμενική Ορθοδοξία και σύμπαντα τον ελληνισμό, καθώς με τη χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Συμεών, ανοίγει μια νέα, ελπιδοφόρα εποχή για τη Σιναϊτική Αδελφότητα», ανέφερε ο κ. Χαρακόπουλος. Όπως πρόσθεσε, «οι πληγές που άνοιξαν στο πρόσφατο παρελθόν αναμένεται να ιαθούν σύντομα, ώστε η Ιερά Μονή να συνεχίσει να ακτινοβολεί, όπως συμβαίνει εδώ και πάνω από 1.500 έτη».

Η χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, κ.κ. Συμεών, τελέστηκε κατά τη Θεία Λειτουργία στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, προεξάρχοντος του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλου. Στην τελετή παρέστη και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επικεφαλής της ελληνικής αποστολής, στην οποία συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας της ΔΣΟ.

Ο δρ Χαρακόπουλος υπογράμμισε τον πνευματικό ρόλο της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης, σημειώνοντας ότι «σε αυτή την κρίσιμη γωνιά της γης» η παρουσία της αποτελεί φάρο πίστης και πολιτισμού. Εξέφρασε επίσης την αισιοδοξία του πως, με τη συμβολή της ελληνικής Πολιτείας, θα επιλυθούν τα ζητήματα που προέκυψαν μετά τη δικαστική περιπέτεια της Μονής, με την αναγνώριση του ιστορικού status quo που διατηρείται εδώ και αιώνες.

Τέλος, αναφερόμενος στην παρουσία του αντιπροσώπου της Αιγύπτου στη Ραμάλα, Ιχάμπ Σουλεϊμάν, στη χειροτονία, ο Γενικός Γραμματέας της ΔΣΟ σημείωσε ότι αυτή η συμμετοχή αποτελεί ένδειξη της πρόθεσης των αιγυπτιακών Αρχών να συμβάλουν στην οριστική διευθέτηση της εκκρεμότητας, διασφαλίζοντας τον αναλλοίωτο χαρακτήρα της Μονής στο διηνεκές.