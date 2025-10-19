Η Ευαγγελία Δομάζου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή της ΕΡΤ «Καλημέρα Είπαμε;», αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της ζωής της μητέρας της, Βίκυς Μοσχολιού.

«Η μητέρα μου για το ελληνικό τραγούδι ήταν ιέρεια. Ίσως φανεί υπερβολικό, αλλά θεωρώ ότι ήταν το μεγαλύτερο κεφάλαιο στο ελληνικό τραγούδι. Εκείνη και ο Μπιθικώτσης ανανέωσαν ολόκληρο το ελληνικό τραγούδι», ανέφερε αρχικά, πριν συνεχίσει με προσωπικές αποκαλύψεις.

Η Ευαγγελία Δομάζου περιέγραψε τη σύνδεση της οικογένειάς της με τη θρησκεία, λέγοντας ότι η γιαγιά της έγινε μοναχή. Αναφέρθηκε επίσης στη μητέρα της, η οποία στα τελευταία της χρόνια, ενώ ζούσε στην εκκλησία της γιαγιάς, είχε ζητήσει να χειροτονηθεί, κάτι που η οικογένεια τελικά δεν επέτρεψε.

Μίλησε και για τον αδελφό της, Αλέξανδρο, που γεννήθηκε πρόωρα και πέθανε λίγες ημέρες μετά τη γέννησή του. «Αυτό σίγουρα ήταν μια βαθιά πληγή για τους γονείς μας», εξομολογήθηκε.

Σχετικά με το διαζύγιο των γονιών της, ανέφερε: «Ποτέ δεν τσακώθηκαν μπροστά μας. Δεν μας έδωσαν αφορμή να πιστέψουμε ότι τσακώνονταν». Όταν ρώτησε τη μητέρα της γιατί χώρισαν, εκείνη απάντησε με ερώτηση για το δικό της διαζύγιο, κλείνοντας τη συζήτηση με μια λιτή ανταλλαγή λόγων: «μου απάντησες, σου απάντησα κι εγώ».

Η Ευαγγελία Δομάζου τόνισε την καλοσύνη της μητέρας της και την παρουσία του πατέρα μέχρι τον επαναγαμησμό του. Σημείωσε ότι την τελευταία περίοδο της ζωής της μητέρας της, ο πατέρας επισκέφθηκε την εντατική και είχαν μια τελική συνομιλία.

Κλείνοντας, η ίδια είπε: «Με τη μαμά μου πρόλαβα να πω όσα ήθελα. Με τον μπαμπά μου με ενοχλεί λιγάκι γιατί δεν πρόλαβα να του πω πράγματα».