Με μια μόνο φράση —«Η Ελλάδα ποτέ δεν μαθαίνει»— και τη χαρακτηριστική λέξη «Καλημέρα» γραμμένη με την γνώριμη ειρωνική απλότητα, ο Αρκάς επιστρέφει για ακόμη μια φορά με ένα σκίτσο που προκαλεί σκέψη, χαμόγελο αλλά και έναν ελαφρύ κόμπο στο στομάχι.

Με το γνώριμο λιτό ύφος του, ο Αρκάς αποτυπώνει ένα συναίσθημα που επανέρχεται συχνά στη δημόσια σφαίρα: την αίσθηση ότι η χώρα κάνει κύκλους γύρω από τα ίδια λάθη, χωρίς ποτέ να τα ξεπερνά πραγματικά.

Ένα μήνυμα που επιστρέφει

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αρκάς αγγίζει το θέμα της εθνικής αυτογνωσίας. Από την πολιτική επικαιρότητα μέχρι την καθημερινότητα του πολίτη, τα σκίτσα του συχνά λειτουργούν ως καθρέφτης μιας κοινωνίας που παλεύει να αλλάξει, αλλά δυσκολεύεται να μάθει από τις εμπειρίες της. Η απλή, σχεδόν απογυμνωμένη φράση «Η Ελλάδα ποτέ δεν μαθαίνει» αποκτά, έτσι, πολλαπλά επίπεδα ερμηνείας: πολιτικά, κοινωνικά, ακόμη και υπαρξιακά.