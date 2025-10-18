Μια τεράστια πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στον εμπορευματικό σταθμό του διεθνούς αεροδρομίου του Μπαγκλαντές, Hazrat Shahjalal, στην πρωτεύουσα Ντάκα, με αποτέλεσμα την αναστολή όλων των πτήσεων.

Τριάντα έξι πυροσβεστικές μονάδες εργάζονται για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ο Talha Bin Zasim, αξιωματικός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Τύπου Πολιτικής Άμυνας. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την αιτία της πυρκαγιάς.

Μια πτήση της IndiGo από το Δελχί προς τη Ντάκα εκτράπηκε προς την Καλκούτα και μια πτήση της Air Arabia από το Sharjah στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στάλθηκε στο Chittagong. Εν τω μεταξύ, μια πτήση της Cathay Pacific από το Χονγκ Κονγκ εθεάθη να κάνει κύκλους στον ουρανό, αφού δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Ντάκα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο στρατός, το ναυτικό και η αεροπορία συνδράμουν στις προσπάθειες της Πυροσβεστικής να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.