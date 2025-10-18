Από τη στιγμή που το TikTok δοκίμασε τη σοκολάτα Ντουμπάι, η ζήτησή της εκτοξεύθηκε, με influencers και λάτρεις του φαγητού να ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα και να ξοδεύουν εκατοντάδες δολάρια για να την αποκτήσουν.

Μέσα σε λίγους μήνες από την κυκλοφορία της, προϊόντα με γεύση σοκολάτας του Ντουμπάι άρχισαν να πωλούνται σε σούπερ μάρκετ σε όλο τον κόσμο. Αλλά τι κάνει αυτή τη γλυκιά λιχουδιά τόσο δημοφιλή;

Η επιστημονική εξήγηση

Ειδικοί στην πειραματική ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, εξηγεί ότι η επιτυχία της σοκολάτας οφείλεται κυρίως στο «φωτεινό» πράσινο χρώμα της γέμισης. Πρόκειται για μια ισχυρή οπτική αντίθεση: Το φωτεινό πράσινο σε αντίθεση με το καφέ της σοκολάτας. Αυτό την κάνει να ξεχωρίζει στις φωτογραφίες και να τραβά την προσοχή μας, καθώς μας ελκύουν τα οπτικά ενδιαφέροντα αντικείμενα.

Επιπλέον, η θερμιδική αξία της σοκολάτας μπορεί να λειτουργεί υπέρ της δημοτικότητας της. Οι άνθρωποι είναι προγραμματισμένοι να βρίσκουν συναρπαστική την όψη των τροφών με υψηλή ενεργειακή αξία, κάτι που επιλέχθηκε εξελικτικά από τους προγόνους μας. Αυτό εξηγεί και την επιτυχία άλλων οπτικά εντυπωσιακών και θερμιδικά πλούσιων γλυκών, όπως τα κέικ ουράνιο τόξο.

Η σοκολάτα δεν είναι μόνο οπτικά ελκυστική, αλλά προσφέρει και μοναδική εμπειρία γεύσης και υφής. Η τραγανή γέμιση σε συνδυασμό με την κρεμώδη σοκολάτα δημιουργεί έντονη αντίθεση που ευχαριστεί το στόμα και αποδίδει καλά στην κάμερα.

Ένα βασικό πρόβλημα με την προβολή τροφίμων στα social media είναι ότι ο θεατής δεν μπορεί να τα δοκιμάσει. Γι’ αυτό βλέπουμε όλο και πιο ακραίες υφές και γεύσεις που προκαλούν έντονη αντίδραση. Παράλληλα, ο εξωτικός χαρακτήρας της σοκολάτας, που προέρχεται από τον πολιτισμό του Ντουμπάι, προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην ελκυστικότητά της.

Οι καταναλωτές μπορούν να κερδίσουν «κοινωνική αναγνώριση» παρουσιάζοντας τον εαυτό τους ως «εξερευνητές τροφίμων». Η σοκολάτα του Ντουμπάι δεν είναι απλώς ένα γλυκό, αλλά ένα φαινόμενο που απέδειξε ότι ακόμα και ένα μικρό (και ακριβό) κομμάτι σοκολάτας μπορεί να κατακτήσει τον κόσμο μέσω των social media.