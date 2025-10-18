Οι αεροσυνοδοί συναντούν εκατοντάδες επιβάτες σε κάθε πτήση, αλλά όχι όλοι είναι ευχάριστοι. Η Sille Rydell, 29 ετών, που εργάζεται στην Κοπεγχάγη, έχει περάσει αμέτρητες ώρες στον αέρα από τότε που ξεκίνησε την καριέρα της πριν πέντε χρόνια. Σε συνέντευξη στη Daily Mail, η Sille αποκαλύπτει μερικά από τα χειρότερα περιστατικά που έχει δει σε πτήση.

Η ίδια λέει ότι το πλήρωμα “βλέπει πολλά παράξενα πράγματα”, όπως:

Επιβάτες που πηγαίνουν στην τουαλέτα χωρίς παπούτσια, ξυπόλυτοι .

Άλλοι που αλλάζουν πάνα στο κάθισμα ή στο τραπεζάκι .

Και μια φορά σταμάτησε κάποιον να κόβει τα νύχια του στα πόδια πάνω στο αεροπλάνο!

Ωστόσο, το χειρότερο περιστατικό για την Sille ήταν μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων χωρίς καμία ενσυναίσθηση. “Μια φορά είχα μια οικογένεια τεσσάρων, αλλά τα παιδιά ήταν ενήλικες. Η πτήση δεν ήταν γεμάτη και πήραν 12 θέσεις για να ξαπλώσουν όλοι”, θυμάται.

Αρχικά το πλήρωμα ήταν εντάξει, μέχρι που μερικές ώρες μετά, μια επιβάτιδα αρρώστησε και χρειάστηκε να ξαπλώσει λόγω ζάλης και ναυτίας. Η Sille πλησίασε την οικογένεια και ζήτησε αν μπορούσαν να αφήσουν λίγο χώρο, ώστε η άρρωστη επιβάτιδα να ξαπλώσει.

Η οικογένεια όμως αρνήθηκε να μετακινηθεί και ξεκίνησε διαμάχη: “Πώς γίνεται κάποιος άλλος να έχει περισσότερα δικαιώματα για αυτή τη θέση από εμάς;” Τελικά, ένας άλλος αεροσυνοδός επενέβη και η οικογένεια άφησε τις θέσεις τους.

Ένα ακόμα συχνό πρόβλημα για την Sille είναι όταν οι επιβάτες φορούν ακουστικά ενώ της μιλούν, με αποτέλεσμα να μην ακούνε τις απαντήσεις της. “Συμβαίνει πολύ και δυσκολεύει τη δουλειά μας όταν σερβίρουμε καφέ ή ροφήματα,” λέει. Όταν δεν πετάει, η Sille μοιράζεται συμβουλές και εμπειρίες στο Instagram.

Μερικές από τις πιο σημαντικές συμβουλές της:

Αποφύγετε ανθρακούχα ποτά και πολύ αλμυρά σνακ , γιατί προκαλούν φούσκωμα , ιδιαίτερα σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων.

Πίνετε πάντα πολύ νερό , γιατί το σώμα αφυδατώνεται εύκολα στον αέρα.

Προετοιμάστε το σώμα σας για τη ζώνη ώρας του προορισμού , ώστε να μην είστε κουρασμένοι κατά την άφιξη.

Φέρτε στο χειραποσκευής σας: φάρμακα, κλειδιά, πορτοφόλι, ζακέτα, μπουκάλι νερό, ακουστικά, επιπλέον ρούχα και εσώρουχα, μάσκα ύπνου και ωτοασπίδες.

Με αυτές τις προφυλάξεις και συμβουλές, οι πτήσεις μεγάλων αποστάσεων μπορούν να γίνουν πιο άνετες και λιγότερο αγχωτικές για κάθε επιβάτη.

Πηγή: Daily Mail