Η ήττα της Νότιγχαμ Φόρεστ από την Τσέλσι με 0-3 έβαλε τέλος στη σύντομη θητεία του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της αγγλικής ομάδας.
Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός αποχώρησε έπειτα από ένα απογοητευτικό ξεκίνημα στη σεζόν, καθώς σε οκτώ επίσημα παιχνίδια δεν κατάφερε να οδηγήσει τη Φόρεστ σε καμία νίκη – μετρώντας έξι ήττες και δύο ισοπαλίες. Έτσι, η διοίκηση αποφάσισε να προχωρήσει στην απόλυση του, αναζητώντας λύση για την ομάδα πριν η κατάσταση ξεφύγει περισσότερο.
Nottingham Forest Football Club can confirm that after a series of disappointing results and performances, Ange Postecoglou has been relieved of his duties as head coach with immediate effect.
The Club will make no further comment at this time.
— Nottingham Forest (@NFFC) October 18, 2025