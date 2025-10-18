Η ήττα της Νότιγχαμ Φόρεστ από την Τσέλσι με 0-3 έβαλε τέλος στη σύντομη θητεία του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της αγγλικής ομάδας.

Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός αποχώρησε έπειτα από ένα απογοητευτικό ξεκίνημα στη σεζόν, καθώς σε οκτώ επίσημα παιχνίδια δεν κατάφερε να οδηγήσει τη Φόρεστ σε καμία νίκη – μετρώντας έξι ήττες και δύο ισοπαλίες. Έτσι, η διοίκηση αποφάσισε να προχωρήσει στην απόλυση του, αναζητώντας λύση για την ομάδα πριν η κατάσταση ξεφύγει περισσότερο.