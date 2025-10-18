Μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός μπαίνει ξανά σε ρυθμό πρωταθλήματος και θα δοκιμαστεί απόψε στη Λάρισα απέναντι στην επικίνδυνη ΑΕΛ Novibet. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκινά μια απαιτητική τριάδα αγώνων, με το ταξίδι στο «Μονζουίκ» για το ματς με τη Μπαρτσελόνα και στη συνέχεια το μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η διακοπή λειτούργησε ευεργετικά για τους Πειραιώτες, καθώς είδαν αρκετούς παίκτες να επιστρέφουν στη δράση. Οι Παναγιώτης Ρέτσος και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ είναι ξανά διαθέσιμοι, σε αντίθεση με τους Ροντινέι, Γκάμπριελ Στρεφέτσα και Μέχντι Ταρέμι, που έμειναν εκτός αποστολής.

Ο Μεντιλίμπαρ επέλεξε για το αρχικό σχήμα τον Κωνσταντή Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, τους Κοστίνια και Ορτέγκα στα άκρα της άμυνας, ενώ στο κέντρο της βρίσκονται οι Ρέτσος και Μάνσα. Στον άξονα θα βρεθούν οι Έσε και Σιπιόνι, με τους Ποντένσε και Γιαζίτζι να κινούνται στα άκρα της επίθεσης. Πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Ελ Κααμπί θα ξεκινήσει ο Τσικίνιο, σε ρόλο οργανωτή.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να επιστρέψουν δυναμικά, με ενδεχόμενη νίκη στη Λάρισα να δίνει ψυχολογία ενόψει της δύσκολης συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μάνσα, Ορτέγκα, Έσε, Σιπιόνι, Ποντένσε, Τσικίνιο, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί.