Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό για τους χειρισμούς του στην οικονομία και την ακρίβεια, κατηγορώντας τον για αποσύνδεση από την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες.

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι αναμασά μέτρα και παρουσιάζει την χαμηλή αγοραστική δύναμη ως εικονική πραγματικότητα.

κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι και παρουσιάζει την χαμηλή αγοραστική δύναμη ως εικονική πραγματικότητα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ , οι πολίτες αντιμετωπίζουν καθημερινά την ακρίβεια , το υψηλό κόστος στέγασης , μαζικούς πλειστηριασμούς και υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας.

, οι πολίτες αντιμετωπίζουν καθημερινά την , το , μαζικούς πλειστηριασμούς και υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Επισημαίνει ότι ο πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στις μεγάλες αυξήσεις τιμών σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες .

. Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι παραλείπει να αναγνωρίσει την υποχώρηση της Ελλάδας σε βασικούς κοινωνικούς δείκτες .

ότι παραλείπει να αναγνωρίσει την σε . Ο Κώστας Τσουκαλάς καταλήγει ότι ο πρωθυπουργός «αν δε μας βολεύει η αλήθεια, τόσο το χειρότερο για την αλήθεια».

Πιο αναλυτικά

Σε δήλωσή του, ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε ότι ο πρωθυπουργός επαναλαμβάνει τα μέτρα που έχει ήδη λάβει η κυβέρνησή του, χωρίς να αναγνωρίζει τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός προσπαθεί να πείσει πως τα χαμηλά εισοδήματα αποτελούν εικονική πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, ο ελληνικός λαός βιώνει έντονα το φαινόμενο της ακρίβειας, το οποίο εξανεμίζει τα εισοδήματα των νοικοκυριών πριν το τέλος του μήνα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο αυξημένο κόστος στέγασης, τους μαζικούς πλειστηριασμούς, την υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο ίδιος τόνισε ότι ο πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στις μεγάλες αυξήσεις τιμών, οι οποίες ξεπερνούν το 200% σε βασικά προϊόντα όπως το μοσχάρι, το αρνί, το κατσίκι και ο καφές. Επιπλέον, επεσήμανε ότι δεν έγινε καμία αυτοκριτική για τις αυξήσεις άνω του 100% σε ασφάλειες υγείας, ηλεκτρικό ρεύμα, ψωμί, τυριά, φρούτα και ψάρια.

Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε πως, ενώ ο πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα έχει βελτιωθεί οικονομικά σε σχέση με άλλες χώρες, αποκρύπτει ότι η χώρα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις σε πολλούς κοινωνικούς δείκτες.

Τέλος, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι οι δηλώσεις του πρωθυπουργού θυμίζουν τη φράση «αν δε μας βολεύει η αλήθεια, τόσο το χειρότερο για την αλήθεια», υπογραμμίζοντας την απόσταση μεταξύ κυβερνητικού αφηγήματος και πραγματικότητας.