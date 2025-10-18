Μία μόλις ημέρα μετά τις εικόνες όπου γιατροί και νοσηλευτές δέχθηκαν χημικά και απωθήσεις από τις αστυνομικές δυνάμεις έξω από το νοσοκομείο «Αττικόν», ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προχώρησε σε πρωτοφανείς χαρακτηρισμούς εις βάρος των υγειονομικών που διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

«Ναι αυτοί που μαζευτήκαν στο Αττικόν χθες είναι αχαΐρευτοι, άχρηστοι».

Την ίδια στιγμή, ενώ ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Υγείας εγκαινίαζαν το νέο τμήμα επειγόντων περιστατικών, οι κλινικές και το προσωπικό αντιμετώπιζαν ασφυκτική πίεση, με ράντζα παρατεταγμένα στους διαδρόμους.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το νοσοκομείο «Αττικόν» αντιμετωπίζει: