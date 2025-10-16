Ένα νέο ιατρικό περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, προκαλώντας αναστάτωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, σε ασθενή που υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο χορηγήθηκε κατά λάθος διαφορετικό φαρμακευτικό σκεύασμα από το προβλεπόμενο. Η νοσηλεύτρια αντιλήφθηκε εγκαίρως το σφάλμα και διέκοψε άμεσα τη διαδικασία.

Οι γιατροί ενημερώθηκαν και προχώρησαν σε έλεγχο της κατάστασης του ασθενούς.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η υγεία του δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί από το συμβάν.