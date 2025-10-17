Η Μπριζίτ Μπαρντό, 91 ετών, νοσηλεύεται εδώ και τρεις εβδομάδες σε νοσοκομείο της Τουλόν, κοντά στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ, σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας Var-Matin.

Η εμβληματική Γαλλίδα ηθοποιός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για μια “σοβαρή ασθένεια”, όπως αναφέρει η εφημερίδα επικαλούμενη μη κατονομαζόμενες πηγές. Η ίδια πηγή σημειώνει ότι η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται “ανησυχητική”.

Η Μπαρντό έγινε διεθνώς γνωστή τη δεκαετία του ’50 και του ’60, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες που την καθιέρωσαν ως σύμβολο του γαλλικού κινηματογράφου. Παράλληλα, την ίδια περίοδο κυκλοφόρησε αρκετούς δίσκους, ενισχύοντας τη φήμη της και στη μουσική σκηνή.

Τη δεκαετία του ’70 εγκατέλειψε οριστικά την υποκριτική και εγκαταστάθηκε στο Σεν Τροπέ, όπου ίδρυσε το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό, με σκοπό την προστασία και τη φροντίδα των ζώων.

Μέχρι στιγμής, το Ίδρυμα δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο σχετικά με την κατάσταση της υγείας της διάσημης ιδρύτριάς του.