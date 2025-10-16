Ανησυχία για τη Μπριζίτ Μπαρντό καθώς όπως αναφέρουν γαλλικά και βελγικά media νοσηλεύεται εδώ και τρεις εβδομάδες. Η θρυλική BB αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας σημειώνει η ιστοσελίδα Nice Matin.

Η Mπαρντό «αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το ησυχαστήριό της, τη βίλα Λα Μαντράγκ, και νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική στην περιοχή της Τουλόν, στη νότια Γαλλία» σημειώνει το ρεπορτάζ.

Σύμφωνα με τις διασταυρωμένες πληροφορίες, η Μπαρντό νοσηλεύεται στην κλινική Saint-Jean της Τουλόν εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, η Μπαρντό υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αντιμετώπισης «μιας σοβαρής ασθένειας».

Παρότι αναμένεται να λάβει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες για να επιστρέψει στο σπίτι της, η συνολική κατάσταση της υγείας της παραμένει επισφαλής και ανησυχητική δεδομένης της προχωρημένης της ηλικίας σημειώνει η Nice Matin.

Η ηθοποιός το 1973, αποσύρθηκε οριστικά από τη δημοσιότητα και τον κινηματογράφο, αφοσιώθηκε με πάθος στον αγώνα της ζωής της: την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων μέσω του ιδρύματός της.