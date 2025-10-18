Το νέο ultra-compact SUV Aygo X της Toyota φέρει την Toyota Hybrid Electric τεχνολογία, προσφέροντας τις χαμηλότερες εκπομπές CO₂ και γίνεται το 1ο αυτοκίνητο που πετυχαίνει αυτόν τον στόχο χωρίς να φορτίζει.

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ευρώπη, το Toyota Aygo X είναι ένα μοναδικό crossover στην κατηγορία Α, ιδιαίτερα δημοφιλές, με περισσότερες από 210.000 πωλήσεις από το λανσάρισμά του. Αντανακλά τη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει εξηλεκτρισμένες εκδόσεις σε όλες τις κατηγορίες μέσω της πολυτεχνολογικής στρατηγικής (Multipath-way Strategy).

Η πλατφόρμα GA-B της Toyota Global New Architecture (TNGA) και η χαμηλά τοποθετημένη υβριδική μπαταρία προσφέρουν χαμηλό κέντρο βάρους και άκαμπτο αμάξωμα για ευέλικτη οδική συμπεριφορά. Επίσης, το Aygo X αποκτά για πρώτη φορά τη νέα έκδοση GR SPORT. Προσφέρει ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση και σύστημα διεύθυνσης, καθώς και ξεχωριστές σχεδιαστικές λεπτομέρειες.

Η προσαρμογή του Aygo X, ώστε να φιλοξενήσει το υβριδικό σύστημα κίνησης, διατηρώντας παράλληλα το συμπαγές μεταξόνιο των 2.430 mm, την ευελιξία χειρισμού και την χωρητικότητα αποσκευών των 231 λίτρων του προηγούμενου μοντέλου, απαιτούσε καινοτόμες λύσεις στη διάταξη των εξαρτημάτων.

Η απόδοση συνδυάζεται με ρεκόρ χαμηλών εκπομπών ρύπων

Αύξηση ισχύος κατά 44 DIN hp, φτάνοντας τους 116 DIN hp

Οι χαμηλότερες στην κατηγορία εκπομπές CO2: 84 g/km

Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα κατά 18 % σε όλο τον κύκλο ζωής σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά

Η μεγαλύτερη ισχύς ανοίγει νέες προοπτικές, κάνοντας τις μεγάλες διαδρομές πιο άνετες και ξεκούραστες. Με ισχύ αυξημένη κατά 44 DIN hp σε σχέση το προηγούμενο μοντέλο, το Aygo X αποδίδει πλέον 116 DIN hp και επιταχύνει από 0–100 km/h σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα.



Ως SUV της κατηγορίας Α, το νέο Aygo X προσφέρει στους πελάτες τα καλύτερα και των δύο κόσμων: πρακτικό και fun, compact αλλά γεμάτο αυτοπεποίθηση, αποδοτικό αλλά συναρπαστικό. Μοναδικό στην κατηγορία Α, φέρνει προσιτή μετάβαση στον εξηλεκτρισμό και θα κυκλοφορήσει στις ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και στην Ελλάδα στα τέλη του 2025.