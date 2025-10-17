Η Ουκρανία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας επίθεση εναντίον ρωσικών εγκαταστάσεων καυσίμων στην κατεχόμενη Κριμαία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου του ουκρανικού στρατού.

Όπως αναφέρεται, οι στόχοι της επιχείρησης ήταν μια αποθήκη πετρελαίου στη βάση του Χβαρτνίσκι και μια αποθήκη καυσίμων στο Ντζανκόι, που χρησιμοποιούνται από τον ρωσικό στρατό.