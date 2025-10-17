Η Ιταλία σχεδιάζει να αυξήσει κατά 50% τον κατ’ αποκοπή φόρο που επιβάλλεται στα πλούσια άτομα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα, στο πλαίσιο των μέτρων χρηματοδότησης του προϋπολογισμού για την περίοδο 2026-2028, όπως ανέφεραν στο Reuters δύο αξιωματούχοι με γνώση του θέματος.

Συγκεκριμένα, ο ετήσιος φόρος για τα εισοδήματα από το εξωτερικό αναμένεται να αυξηθεί από 200.000 ευρώ σε 300.000 ευρώ. Η πρόταση αυτή, η οποία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026, αποτελεί τη δεύτερη αύξηση του συγκεκριμένου φόρου μέσα σε δύο χρόνια.

Το μέτρο αυτό, γνωστό ως «ενιαίος φόρος», εισήχθη το 2017 από την κεντροαριστερή κυβέρνηση του τότε πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι, με στόχο την προσέλκυση πλούσιων αλλοδαπών στην Ιταλία. Το 2024, η συντηρητική κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζιόρτζια Μελόνε διπλασίασε τον φόρο από τα 100.000 στα 200.000 ευρώ, χωρίς να έχει αναδρομική ισχύ.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχεδόν 1.500 άτομα επωφελήθηκαν από το καθεστώς του ενιαίου φόρου το 2023, το οποίο απέφερε συνολικά 315 εκατομμύρια ευρώ στα κρατικά ταμεία μεταξύ 2020 και 2023.

Ένας από τους πιο γνωστούς δικαιούχους του ενιαίου φόρου ήταν ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής Κριστιάνο Ρονάλντο, που αγωνίστηκε στην ιταλική Γιουβέντους από το 2018 έως το 2021.

Με πληροφορίες από Reuters