Ο Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του προέδρου Τραμπ και στη συνέχεια ένθερμος επικριτής του, εμφανίστηκε την Παρασκευή ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Γκρίνμπελτ του Μέριλαντ, όπου παραδόθηκε στις αρχές και αντιμετώπισε σειρά σοβαρών κατηγοριών για διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Το κατηγορητήριο, που απαγγέλθηκε μία ημέρα νωρίτερα, περιλαμβάνει 18 κατηγορίες σε βάρος του Μπόλτον. Σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές αρχές, φέρεται να απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περισσότερες από 1.000 σελίδες με σημειώσεις που περιείχαν ευαίσθητες πληροφορίες εθνικής άμυνας σε μέλη της οικογένειάς του – συγκεκριμένα στη σύζυγο και την κόρη του. Οι σημειώσεις αυτές προέρχονταν από εμπιστευτικές συναντήσεις με ανώτατους κυβερνητικούς αξιωματούχους, ξένους ηγέτες και απόρρητες ενημερώσεις των υπηρεσιών πληροφοριών.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι ορισμένες από τις πληροφορίες αυτές ενδέχεται να διέρρευσαν, όταν χάκερς που φέρονται να έχουν διασυνδέσεις με την ιρανική κυβέρνηση παραβίασαν τον προσωπικό του λογαριασμό email, μέσω του οποίου ο Μπόλτον φέρεται να διακινούσε τις εν λόγω σημειώσεις προς την οικογένειά του.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο όπου εντείνεται η ανησυχία πως η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αξιοποιεί τις διωκτικές αρχές για να στοχοποιήσει πολιτικούς αντιπάλους και επικριτές της καθώς πρόκειται για την τρίτη παρόμοια δίωξη τις τελευταίες εβδομάδες.

Τέλος, ο Μπόλτον, κατά την άφιξή του στο δικαστήριο, απέφυγε κάθε σχόλιο προς τους δημοσιογράφους.

Πηγή:AP