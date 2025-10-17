Η Ρίο Άβε αντιμετωπίζει την Κυριακή (19/10-17:00) τη Σιντρένσε, ομάδα στην 4η κατηγορία της Πορτογαλίας, για το Taça de Portugal. Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος στη συνέντευξη τύπου του αγώνα, μίλησε τόσο για τη νοοτροπία της ομάδας του στον θεσμό, όσο και για την προσαρμογή του στη χώρα της Ιβηρικής.

«Το Taça de Portugal είναι ένας τρόπος για να δημιουργήσουμε όμορφες ιστορίες και στιγμές για τους οπαδούς και τον σύλλογο. Γνωρίζω ότι η Ρίο Άβε έχει πάει στον τελικό της διοργάνωσης δύο φορές, κάτι που ήταν πολύ σημαντικό για τους οπαδούς, τον σύλλογο και την πόλη. Στόχος μας είναι να πάμε όσο το δυνατόν πιο μακριά, αλλά για να συμβεί αυτό, πρέπει να έχουμε τη σωστή νοοτροπία και να αποδώσουμε καλά, είτε εναντίον της Σιντρένσε είτε της Πόρτο», ανέφερε ο Έλληνας προπονητής.

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε και για τον σεβασμό που τρέφει, για ομάδες χαμηλότερων κατηγοριών, ενώ αναφέρθηκε ειδικά στην προσεχή αντίπαλο της ομάδας του.

«Η Σιντρένσε στον προηγούμενο γύρο απέκλεισε μια πολύ δύσκολη ομάδα όπως η Βιζέλα. Η ιστορία είναι πάντα ο καλύτερος δάσκαλος και δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι πέρυσι παίξαμε εναντίον ομάδων χαμηλότερου επιπέδου και κερδίσαμε στα πέναλτι και στην παράταση. Όλοι στον σύλλογο γνωρίζουν ότι αυτά τα παιχνίδια είναι δύσκολα και χρειαζόμαστε το σωστό επίπεδο συγκέντρωσης και στάσης, καθώς αποτελούν μια καλή δοκιμασία για τη νοοτροπία μας».

Ο 46χρονος τεχνικός επισήμανε πως ο αγώνας αυτός, αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να επιστρέψει η ομάδα του στο ρυμθό της, σε επίσημο αγώνα. Όταν ρωτήθηκε για την προσαρμογή του στην Πορτογαλία ο ίδιος απάντησε :

«Ζω στη Βίλα ντο Κόντε εδώ και τέσσερις μήνες και έχω παρατηρήσει συμπεριφορές ανθρώπων που μου θυμίζουν τον τόπο όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα, επειδή γεννήθηκα σε ένα νησί και κοντά στη θάλασσα. Όλοι οι άνθρωποι που ζουν κοντά στη θάλασσα μοιράζονται κοινές αξίες, όπως η εργατικότητα, η ταπεινότητα και το να μην δίνουν μεγάλες υποσχέσεις ή να κάνουν μεγαλοπρεπείς λόγους».

Στο τέλος της συνέντευξης ο Συλαϊδόπουλος ζήτησε από τους οπαδούς της Ρίο Άβε, να συνεχίσουν να υποστηρίζουν και να αγαπούν την ομάδα σε κάθε παιχνίδι, καθώς η στήριξή τους είναι πολύ σημαντική και πρέπει να εμπιστεύονται τη διαδικασία. «Είμαστε στο “έργο” και στο τέλος, είμαι σίγουρος ότι όλοι θα είναι χαρούμενοι και περήφανοι», δήλωσε στο τέλος.