Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε αντικατάσταση στη λίστα που έχει δηλώσει στην UEFA, με τον Μίλος Πάντοβιτς να παίρνει τη θέση του τραυματία Σιρίλ Ντέσερς.

Οι «πράσινοι» απέστειλαν στην ευρωπαϊκή ομοσπονδία όλες τις απαραίτητες ιατρικές γνωματεύσεις που πιστοποιούν τον σοβαρό τραυματισμό του Ντέσερς. Μετά από εξέταση των σχετικών εγγράφων, η UEFA ενημέρωσε πως πληρούνται οι προϋποθέσεις του νέου κανονισμού, ο οποίος επιτρέπει μία αλλαγή στη λίστα σε περίπτωση τραυματισμού που συνεπάγεται απουσία τουλάχιστον 60 ημερών.

Το χρονικό διάστημα των 60 ημερών αρχίζει να μετρά από την ημερομηνία της ιατρικής γνωμάτευσης του τραυματισμού.