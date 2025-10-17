Σκληρή κριτική στην παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με ανακοίνωσή του. Το κόμμα υποστηρίζει ότι ο πρωθυπουργός «πήρε κάτω από τη βάση, για πολλούς λόγους», σημειώνοντας πως «όχι μόνο προέβη σε απαράδεκτους και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς τροφοδοτώντας την τοξικότητα, αλλά κυρίως γιατί δεν απάντησε σε τίποτε από όσα ερωτήθηκε».

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός «προσπάθησε να παραπλανήσει τη Βουλή και τους πολίτες, αποδεικνύοντας πόσο λίγος είναι, αλλά και πώς αντιλαμβάνεται την εξωτερική πολιτική, τη διπλωματία και την άμυνα».

Κατηγορίες για ψευδείς ισχυρισμούς και αποκλεισμούς

Στο πρώτο σημείο της ανακοίνωσης, η αξιωματική αντιπολίτευση κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη ότι ψεύδεται, υποστηρίζοντας πως οι παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου από την Τουρκία δεν μειώθηκαν λόγω της Διακήρυξης των Αθηνών, όπως εκείνος ισχυρίστηκε. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, η μείωση ξεκίνησε ήδη από τον Φεβρουάριο του 2023, ενώ η Διακήρυξη υπογράφηκε σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2023. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσθέτει ότι η αλλαγή στάσης της Τουρκίας συνδέεται με τους καταστροφικούς σεισμούς του 2023 και όχι με κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

Παράλληλα, το κόμμα επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει αποκλειστεί από σημαντικές διεθνείς διασκέψεις, όπως η Διαδικασία του Βερολίνου για τη Λιβύη και οι συναντήσεις για την Ουκρανία και την ασφάλεια στην Ευρώπη σε Λονδίνο και Παρίσι, όπου συμμετείχε η Τουρκία. Επίσης, δεν προσκλήθηκε στη Διάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών στο Παρίσι για τη Γάζα.

Αδράνεια στα πολυμερή σχήματα συνεργασίας

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έχει αφήσει ανενεργά τα περισσότερα πολυμερή σχήματα συνεργασίας που δημιουργήθηκαν επί των ημερών του. Μεταξύ αυτών, το σχήμα 3+1, οι συνεργασίες Ελλάδας με Κύπρο και Παλαιστίνη, καθώς και οι τετραμερείς με χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου.

Την ίδια στιγμή, όπως σημειώνει, η Τουρκία ενισχύει τη διπλωματική της παρουσία, διοργανώνοντας πολυμερείς διασκέψεις για τα Δυτικά Βαλκάνια και καθιερώνοντας τριμερή συνεργασία με Λιβύη και Ιταλία για το μεταναστευτικό.

Η πρόταση για διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο

Αναφορά γίνεται και στην εξαγγελία του πρωθυπουργού για πρωτοβουλία σύγκλησης διάσκεψης στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης «προσπάθησε να οικειοποιηθεί παλαιότερες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ», υπενθυμίζοντας ότι ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος είχε ήδη καταθέσει πρόταση για σύγκληση διάσκεψης ΕΕ και κρατών της περιοχής τον Δεκέμβριο του 2024.

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι ο πρωθυπουργός προχώρησε σε μια «πρόχειρη εξαγγελία», χωρίς να θέσει βασικές προϋποθέσεις, όπως την αποδοχή του διεθνούς δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας από όλους τους συμμετέχοντες.

Αναφορά στη στάση της Λιβύης

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ επικρίνει τη δήλωση του πρωθυπουργού ότι η Λιβύη δεν έχει αμφισβητήσει έμπρακτα τη μέση γραμμή. Το κόμμα υπενθυμίζει ότι τον Μάιο του 2025 η Λιβύη κατέθεσε ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ, ορίζοντας αυθαίρετα τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας της μέχρι την Κρήτη, και εγκαλώντας Ελλάδα και Αίγυπτο για μονομερείς ενέργειες.

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι «η χθεσινή συζήτηση για τον κρίσιμο τομέα της εξωτερικής πολιτικής απέδειξε πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η κυβέρνηση και γιατί πρέπει να φύγει το συντομότερο».