Για τις πιθανές επόμενες πολιτικές κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε, μεταξύ άλλων στην ΕΡΤ, ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης.

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι μια προσωπικότητα η οποία δεν έχει εξαντλήσει το πολιτικό της κεφάλαιο. Θεωρώ ότι στην κατάσταση που είναι η χώρα αυτή τη στιγμή, η παρουσία του δίνει ένα παράθυρο ευκαιρίας ενδεχομένως και ανεβάζει τις ελπίδες κάποιων ανθρώπων» τόνισε.

«Η παρουσία του μέχρι τώρα, η παραίτησή του και οι θέσεις που έχει πάρει στη συνέντευξη την τελευταία που έχει δώσει, δείχνουν ότι θα είναι παρών και θα έχει ενεργό ρόλο. Πώς θα το κάνει, δεν ξέρω. Εάν θα κάνει κάποιο πολιτικό φορέα, εάν θα προσπαθήσει να ενώσει την Κεντροαριστερά, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα το κάνει.

Εκείνο που αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα και θέλει να τελειώσει, είναι το βιβλίο του, το οποίο κάποια στιγμή θα το παρουσιάσει. Εκεί λοιπόν, από ό,τι ακούγεται, κάνει μια καταγραφή και μια περιγραφή του τι έχει γίνει κατά τη διακυβέρνησή του και ενδεχομένως καθ’ όλη τη διαδρομή του μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ», επισήμανε ο κ. Αποστολάκης.

Αναφορικά με τη σχέση του με τον Στέφανο Κασσελάκη, ο οποίος βρίσκεται σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Αποστολάκης σημείωσε ότι ο ίδιος ποτέ δεν υπήρξε μέρος της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν έχει καμία συνεργασία με τον κ. Κασσελάκη.

«Έχω σταματήσει να ασχολούμαι με το θέμα. Εύχομαι να πάει καλά. Κάνει την προσπάθειά του. Εγώ δεν συνεχίζω σε αυτή την κατεύθυνση. (…) Δεν υπάρχουν βασικοί λόγοι. Εγώ ξεκίνησα επενδύοντας σε μία ελπίδα ότι εμφανίζεται κάτι καινούργιο, κάτι φρέσκο, το οποίο έχει δυνατότητες να δώσει και να προσφέρει στη χώρα. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει δυνατότητες. Έχει ταλέντα, καταρχήν είναι εξαιρετικά επικοινωνιακός. Από κει και μετά, εντάξει, δεν ακολουθούμε την ίδια γραμμή. Δεν έχουμε την ίδια άποψη σε μερικά θέματα. Δεν υπήρχαν λόγοι συγκεκριμένοι που μπορώ να πω κάτι. Απλά κουράστηκα. Δεν θεωρώ ότι αυτό που έβλεπα μπροστά μου θα μπορούσε να γίνει. Από κει και μετά, αποφάσισα να σταματήσω και να εξασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα παρακολουθώντας τις πολιτικές εξελίξεις και προσπαθώντας να βοηθήσω όσο μπορώ από τη θέση του ανεξάρτητου».

«Εγώ με τον κ. Τσίπρα συνεργάστηκα, ήμουν αρχηγός Ναυτικού, αρχηγός ΓΕΕΘΑ και διατέλεσα και υπουργός Άμυνας στο τέλος της κυβέρνησης. Η συνεργασία μας ήταν εξαιρετική. Δεν είχα λόγους να έρθω απέναντι από τον κύριο Τσίπρα, γιατί και τον εκτιμώ και γιατί έχω συνεργαστεί εξαιρετικά μαζί του και ξέρω και ποιες είναι οι δυνατότητές του. Ωστόσο, το τι έχει ο κύριος Κασσελάκης με τον κύριο Τσίπρα είναι δικό του ζήτημα.

Στην προκειμένη περίπτωση όλο αυτό που γίνεται δεν μπορεί κανείς να μην το δει θετικά. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και το πολιτικό τοπίο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί είναι πάρα πολύ ασαφές με τα προβλήματα που έχει η κυβέρνηση και αυτά που φαίνονται και αυτά που δεν φαίνονται. Με τα πολιτικά κόμματα, με μια Κεντροαριστερά, με μια Αριστερά γενικότερα, η οποία είναι κατακερματισμένη. Με την πιθανότητα να δημιουργηθούν κάποιες πολιτικές κινήσεις, γράψτε, όπως είπαμε για τον Τσίπρα, Σαμαράς και διάφοροι άλλοι οι οποίοι ετοιμάζονται να κάνουν κάποιες κινήσεις. Θα πρέπει κάποια στιγμή κάτι να γίνει. Θα πρέπει να δούμε κάτι, κάποιο φως» ανέφερε ο κ. Αποστολάκης.

Ως προς το αν θα ακολουθούσε ο ίδιος το διαφαινόμενο εγχείρημα Τσίπρα, δήλωσε: «Παρακολουθώ την κατάσταση και αν προκύψει κάποια πρωτοβουλία που να έχει ουσία, πολιτικό πρόσημο και αξιοπιστία, θα την αξιολογήσω θετικά. Πάντα όμως με το κριτήριο του τι χρειάζεται σήμερα η χώρα. Πρέπει να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Τα προβλήματα είναι τεράστια και δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Εδώ βλέπετε τι γίνεται στην εξωτερική πολιτική».