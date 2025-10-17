Υπέρ του διαλόγου μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και ενός πιθανού κόμματος Τσίπρα τάχθηκε ο Χάρης Δούκας (Action24): «Κατ’ αρχάς, εγώ κατέβηκα υποψήφιος πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής και με ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο στις επόμενες εκλογές», διευκρίνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, περιγράφοντας ως «αδιαπραγμάτευτο στόχο» του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές την πρώτη θέση.

«Ο καθένας έχει δικαίωμα να καταθέτει τις προτάσεις του και θα κριθεί από τον ελληνικό λαό. Εμάς μας ενδιαφέρει πρώτα το ΠΑΣΟΚ να δυναμώσει. Πρέπει να έχουμε διάλογο; Πρέπει να μιλάμε. Άμα έχεις καθαρές θέσεις και αξίες, φοβάσαι να μιλήσεις με άλλες προοδευτικές δυνάμεις; Δεν πρέπει ο διάλογος αυτός να οδηγεί σε κοινές δράσεις και παρεμβάσεις στο Κοινοβούλιο και την κοινωνία; Δεν ήταν σημαντικές οι κοινές δράσεις για τη Παλαιστίνη και το 13ωρο; Αν έχουμε καθαρές θέσεις και αξίες πρέπει να συζητάμε και να τις παρουσιάζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

🔵Χ. Δούκας: «Να κάνουμε διάλογο με Τσίπρα – Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι πρώτο στις επόμενες εκλογές» Δείτε καθημερινά στις 22:00 την εκπομπή #PisoApoTisGrammes με τους @GeorgePierros @elenikalogerop2 και @dimitris_takis στο #Action24 pic.twitter.com/AD42g8aw9U — Action24 (@action24tv) October 16, 2025

Πολιτικό συνέδριο για «μεγάλες αποφάσεις» – «Εμαθα την σύνθεση της ΚΟΕΣ από τα σάιτ»

Μιλώντας για το επικείμενο συνέδριο του κόμματός του, ο Δούκας είπε πως αυτό πρέπει να είναι μια «βαθιά πολιτική διαδικασία», όπου θα ληφθούν μεγάλες αποφάσεις και θα οριστεί ο τρόπος με τον οποίον το ΠΑΣΟΚ μπορεί να «ενώσει τις προοδευτικές δυνάμεις» –χρησιμοποιώντας το δικό του σύνθημα από τις περσινές εσωκομματικές εκλογές. Με μια αιχμή για τον τρόπο λήψης αποφάσεων, επεσήμανε πως έμαθε την συμμετοχή του στην Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου από τα μέσα ενημέρωσης και πως ο ίδιος είχε προτείνει 4-5 ανθρώπους για τις επιτροπές, εισηγήσεις που δεν έγιναν δεκτές.

Ο δήμαρχος Αθηναίων και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, βρίσκονται σήμερα (18/10) στο Αμστερνταμ, για μια εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES), στο οποίο είναι και οι δύο προσκεκλημένοι.