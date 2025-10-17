«Το βήμα του ομιλητή στην αίθουσα είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να απέχει πολύ υψηλότερα από εκεί που πατάμε», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης σχετικά -όπως αναφέρει- με «τη μη αρμόζουσα συμπεριφορά που είχε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στο Κοινοβούλιο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος κατά του βουλευτή της ΝΔ κ. Δημήτρη Καιρίδη».

Ο πρόεδρος της Βουλής στην ανακοίνωσή του υπογραμμίζει πως «οφείλουμε να τιμάμε τον συμβολισμό (εν. του βήματος της Ολομέλειας), αλλά και τον εαυτό μας. Να στεκόμαστε στο ύψος του, να προστατεύουμε τον κοινοβουλευτικό πολιτισμό και να αντιστεκόμαστε στην “κακία” ή στην “κακιά” στιγμή του εαυτού μας».