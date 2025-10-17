Τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας του υπουργείου Ανάπτυξης με σούπερ μάρκετ και προμηθευτές για μείωση τιμών σε 2.180 κωδικούς προϊόντων, καταναλωτές υποστηρίζουν ότι δεν έχουν δει ακόμη σημαντικές διαφορές στα ράφια.

«Εγώ δεν είδα μείωση πουθενά. Ούτε λάδι, ούτε τρόφιμα, πουθενά». «Δεν είδα τίποτα. Καρτελάκια είδατε; Όχι. Άντε να δούμε, θα περιμένουμε».

«Όσο τα παίρναμε, τα παίρνουμε, συγκεκριμένα πράγματα. Και στα απορρυπαντικά και στα αλλαντικά που χρησιμοποιούμε δεν υπάρχει τίποτα. Κοιτάμε τις τιμές, κοιτάμε τα γραμμάρια, τίποτα» αναφέρουν οι καταναλωτές.

Η Ένωση Σουπερμάρκετ Ελλάδας διευκρίνισε ότι η μείωση στις τιμές των 2.180 κωδικών θα ισχύει εκ περιτροπής έως το τέλος του έτους. Ωστόσο, ανάμεσα σε αυτούς τους κωδικούς περιλαμβάνονται πολλά προϊόντα που δεν χαρακτηρίζονται ως είδη πρώτης ανάγκης.

«Είδαμε ας πούμε να έχουν 50 κωδικούς με παγωτά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Είδαμε 36 κωδικούς με λάμπες. Είδαμε σκούπες διαφόρων ειδών με κοντή τρίχα, με μακριά τρίχα, με μαλακή. Πάρα πολλά μανταλάκια, κλπ…. Και επίσης ένα είδος πρώτης ανάγκης… καβουροδαγκάνες», δήλωσε ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος ένωσης εργαζόμενων καταναλωτών Ελλάδας.

Άλλοι καταναλωτές παρατηρούν μικρότερες συσκευασίες. Σε κάθε περίπτωση, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προστεθούν και νέοι κωδικοί σε διάφορα προϊόντα.